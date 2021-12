(AGENPARL) – sab 18 dicembre 2021 Navigator, Accoto (M5S): “Numero professionisti in calo è sconfitta per il Paese”

Roma, 18 dicembre 2021 – “Il numero dei Navigator si sta riducendo progressivamente perché tanti, per delusione o scoramento, hanno cercato opportunità lavorative altrove. Una sconfitta per il Paese che li ha selezionati e formati, investendo risorse economiche e integrandoli per oltre due anni nei Centri per l’Impiego. Ora dobbiamo lavorare per trovare una soluzione strutturale per loro: I CPI italiani sono in grave difficoltà e hanno manifestato preoccupazione per l’eventuale perdita dei Navigator. Una carenza ulteriore negli organici minerebbe la partenza e il risultato del programma GOL e il rilancio delle politiche attive del lavoro” E’ quanto ha affermato la Sen. Rossella Accoto, Sottosegretaria al Lavoro e alle Politiche Sociali, intervistata dal quotidiano La Notizia.

Dario Tescarollo

