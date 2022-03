(AGENPARL) – gio 17 marzo 2022 Nave Carabiniere: Labriola (FI), lancio sassi gesto squallido, sanzione sia adeguata

“Plauso al lavoro della DIGOS di Taranto che in 24 ore è riuscita ad identificare, al momento, una ventina di persone cheieripomeriggio hanno lanciato sassi contro la nave Carabiniere della Marina Militare nella città pugliese. Lanciare sassi contro donne e uomini in divisa, gridando ‘assassini’, è un gesto squallido che non ha giustificazione alcuna. C’è solo un dato: l’ignoranza di questo gruppo di facinorosi. Purtroppo troppo spesso i nostri militari vengono presi di mira senza che poi ci sia una condanna adeguata. Spero che questa volta la sanzione sia commisurata ad un’azione tanto grave quanto ingiustificabile”. Lo scrive in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.

