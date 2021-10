(AGENPARL) – gio 14 ottobre 2021 [Nationaal Archief – Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap]

14 oktober 2021 – 08:30

Nationaal Archief zoekt vrijwilligers voor digitaliseringsproject archief Arbeidsinzet

Vandaag lanceert het Nationaal Archief een wervingscampagne voor vrijwilligers voor de digitalisering van het oorlogsarchief van de Arbeidsinzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. De vrijwilligers zal worden gevraagd om data in te voeren, waardoor het archief in de toekomst gemakkelijk doorzoekbaar wordt.

Gedwongen tewerkstelling

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn zo’n 500.000 Nederlandse mannen en vrouwen werkzaam geweest in Duitsland en door Duitsland bezette gebieden. Zo’n 27.000 van hen kwamen daarbij om het leven. De gedwongen tewerkstelling ging aan vrijwel geen enkel Nederlands gezin voorbij. Het Nationaal Archief heeft het grootste archief over de Arbeidsinzet in huis, alleen is het archief op dit moment moeilijk doorzoekbaar.

Speld in een hooiberg

Jaarlijks krijgt het Nationaal Archief talrijke verzoeken van nabestaanden die willen weten waar hun familielid destijds verbleef, en wat er met diegene is gebeurd. Een antwoord vinden op die vraag, is nu als zoeken naar een speld in een hooiberg omdat het niet mogelijk is op naam te zoeken in dit archief. Met het project Arbeidsinzet willen we hierin verandering brengen.

Vrijwilligers nodig

De afgelopen maanden heeft het Nationaal Archief het archief over de Arbeidsinzet document voor document gescand. Nu begint het belangrijkste onderdeel van het project: het invoeren van zoveel mogelijk gegevens uit de gescande documenten. Daarvoor zoeken we vrijwilligers, die informatie voor ons kunnen invoeren vanuit scans in een online applicatie. Hierdoor kunnen nabestaanden in de toekomst met één muisklik alle beschikbare gegevens over hun familielid vinden. Actrice Loes Luca ontdekte ooit dat haar grootvader overleed, nadat hij was ingezet in de gedwongen tewerkstelling voor de Duitse bezetter. Zij helpt nu het Nationaal Archief als ambassadrice om vrijwilligers te werven voor dit project.

Meedoen

Wie wil meewerken aan het project Arbeidsinzet, kan zich vanaf vandaag aanmelden op de website van HetVolk.org. Meer informatie is te vinden op: [https://hetvolk.org/projects/](https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100751/jnb4sgaqkbn4hvxgznzwb757fntqszv7zllbbthfzu4g6c7lrdfe3wdeyxfkblfeq54qhagqpqje6/3w2ho2qknquwjty36jmanuednq) en: [https://www.nationaalarchief.nl/beleven/nieuws/vrijwilligers-gevraagd-voor-project-arbeidsinzet](https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100751/jnb4sgaqkbn4hvxgznzwb757fntqszv7zllbbthfzu4g6c7lrdfe3wdeyxfkblfeq54qhagqpqje6/z25x3mqc3pn2rkggyafplgruta)

Het project Arbeidsinzet van het Nationaal archief wordt gerealiseerd in samenwerking met het Netwerk Oorlogsbronnen en met steun van het Mondriaanfonds.

Bijlagen

🔊 Listen to this