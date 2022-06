(AGENPARL) – sab 04 giugno 2022 NATI-MORTALITA’ IMPRESE ARTIGIANE, IN ABRUZZO ANCORA

TASSO DI CRESCITA NEGATIVO MA NUMERI IN MIGLIORAMENTO

Confartigianato Chieti L’Aquila analizza i dati relativi al primo trimestre 2022

Chieti, 4 giugno. Nel primo trimestre 2022 in Abruzzo si sono iscritte 532 imprese

artigiane, in aumento rispetto alle iscrizioni del corrispondente trimestre del 2021 (449), e

sono 657 le cessazioni non d’ufficio, anch’esse in crescita in un anno (erano 716). L’effetto

complessivo di questi flussi genera nel I trimestre 2022 un saldo negativo pari a 125 unità, in

miglioramento rispetto al -267 rilevato un anno prima. E’ quanto emerge da un’analisi del

Centro studi di Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila.

Il tasso di crescita delle imprese artigiane – rapporto percentuale tra il saldo fra

iscrizioni e cessazioni non d’ufficio rilevate nel trimestre e lo stock delle imprese registrate

all’inizio del trimestre – è pari al -0,43% nel primo trimestre 2022, in miglioramento rispetto al –

0,91% registrato nel primo trimestre del 2021. Nonostante i dati in miglioramento, l’Abruzzo è

tra le 15 regioni con un tasso di crescita negativo.

Per quanto riguarda i singoli settori, nel trimestre migliorano quasi tutti i comparti, a

partire dalle costruzioni, che registrano un saldo positivo pari a 14, contro il -89 del primo

trimestre 2021. Poi ci sono i servizi alle imprese (-9; -22 nel 2021) e i servizi alla persona (-69; –

113 nel 2021). Peggiora il manifatturiero, con un saldo negativo pari a -66, maggiore di quello

del 2021 (-40).

Completano l’analisi sulla demografia d’impresa alcune valutazioni in chiave settoriale

basate sulla variazione annuale dello stock di imprese artigiane registrate: alla fine del primo

trimestre 2022 si osserva una diminuzione dello 0,7%, pari a 206 imprese in meno, influenzata

principalmente dal -2,1% del Manifatturiero, con 138 imprese in meno; diminuiscono anche i

Servizi alle imprese con -1,1% (-37 imprese) e i Servizi alle persone con -0,8% (-66 imprese),

mentre sono in aumento le Costruzioni con il +0,2%, pari a 25 imprese in più.

A livello territoriale, a Chieti, nel trimestre, si sono iscritte 125 imprese artigiane, in

lieve aumento rispetto alle iscrizioni del corrispondente trimestre del 2021 (111), e sono 160 le

🔊 Listen to this