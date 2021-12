(AGENPARL) – mar 07 dicembre 2021 NATALE, DAL 28 DICEMBRE VIDEOMAPPING SUL CASTELLO. LA PRESENTAZIONE GIOVEDì

LE STELLE DI SCHIFANOIA COLORANO LA FORTEZZA ESTENSE

Ferrara, 7 dic – Dal 28 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 Ferrara sarà teatro di un evento straordinario e di immenso fascino che unisce arte e tecnologia, la staticità dell’architettura e la dinamicità della luce: si tratta del nuovo videomapping del regista e artista visivo Andrea Bernabini, dal titolo Ex Astris. Le stelle di Schifanoia colorano il Castello.

La Fondazione Estense e il Comune di Ferrara organizzano una conferenza stampa di presentazione del progetto che si terrà a palazzo Crema, via Cairoli 13, Ferrara, giovedì 9 dicembre alle 11.

La nuova creazione dell’artista ravennate Andrea Bernabini – già autore de ‘Il cuore d’oro’ proiettato nel 2020 sulla facciata della Cattedrale di Ferrara e firma, tra le altre cose, del visual mapping sul Model of Falcon Cap proiettato per il National Day a Doha, in Qatar –

– avrà come scenario suggestivo la facciata sud del Castello Estense e come tema il salone dei Mesi di Palazzo Schifanoia: un dialogo che collega idealmente i due monumenti più importanti della città e, al contempo, un omaggio ad un museo, Schifanoia, recentemente riaperto integralmente.

All’incontro con i giornalisti interverranno:

– il sindaco del Comune di Ferrara, Alan Fabbri

– l’assessore comunale al Turismo e Commercio, Matteo Fornasini

– Il consigliere regionale Marcella Zappaterra, in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna

– Il presidente della Fondazione Estense, Giovanni Polizzi

– l’autore del videomapping- Andrea Bernabini, con la visual artist Sara Caliumi e i music designer Davide Lavia e Bruno Contini

– il direttore dei Musei Civici di Arte Antica di Ferrara, Giovanni Sassu, che ha offerto la consulenza storico-artistica al progetto

