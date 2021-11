(AGENPARL) – lun 29 novembre 2021 NATALE A FERRARA, A PARCO COLETTA ARRIVA IL WINTER PARK: LUMINARIE DEDICATE, DUE TENSOSTRUTTURE CON SPETTACOLI E ATMOSFERE NATALIZIE, GIOSTRE, CHIOSCHI, PISTA DI PATTINAGGIO PER BIMBI CON MAESTRI DI SCI. PARTNERSHIP CON LA VAL DI SOLE . IL 3 DICEMBRE AL VIA. VICESINDACO LODI: “PARCO COLETTA SARÀ PROTAGONISTA ANCHE IN QUESTO PERIODO”

Ferrara, 29 nov – Una pista da pattinaggio, luminarie, show per bambini, chioschi con cibo e bevande, un luna park con quattordici giostre e giochi per bambini e ragazzi, due tensostrutture che ospiteranno la casa di Babbo Natale e un’area di circa 300 metri quadrati per gli spettacoli. Nasce a parco Coletta il Ferrara Winter Park, che inaugurerà ufficialmente il 3 dicembre, alle 18, con installazioni luminose dedicate. Una prima anticipazione delle iniziative e delle nuove strutture già collocate nel parco è stata data oggi. “Quest’anno il parco Coletta diventa un luogo per divertirsi e vivere intensamente la magica atmosfera del Natale. Un luogo pensato, in primis, per le famiglie, ma aperto a tutti”, ha spiegato il vicesindaco Nicola Lodi, spiegando che “abbiamo previsto un servizio navetta che condurrà famiglie e pubblico dal centro città fino a qui. Tutta la città sarà centro storico”. Lodi ha inoltre annunciato che “molte novità sono ancora attese”, in particolare “un maxi-evento per l’Epifania”. Regìa organizzativa è lo studio Borsetti, oggi rappresentato da Nicola Borsetti. Inoltre, dalla partnership col Comune di Mezzana (Trentino), luogo estivo di ritiro della Spal, è nata l’iniziativa di una pista del ghiaccio che – come spiegato dall’assessore Matteo Fornasini – “dal 12 dicembre potrà contare anche sulla presenza di maestri di sci della Val di Sole”. Parlando di sport e attività all’aria aperta: Uisp ha in programma di organizzare in zona la corsa di Babbo Natale, centinaia di corridori vestiti a tema pronti a coprire un percorso che da qui partirà toccando anche diverse aree del quartiere. “Quello che sarà realizzato quest’anno al parco Coletta è il segno di un grande lavoro di squadra. Un pensiero particolare al settore degli spettacoli viaggianti – professionisti nel far star bene il pubblico – che quest’anno porteranno qui le attrazioni del Winter Wonderland in passato in via della Fiera, facendo vivere il sogno di Natale ai tanti che, ci aspettiamo, verranno in visita”, ha sottolineato l’assessore Angela Travagli. Luca Cutter, rappresentante responsabile dello spettacolo viaggiante, ha spiegato che “le quattordici attrazioni presenti saranno capaci di intercettare diversi ‘gusti’: dal mini ottovolante su rotaia al salto della rana, dai giochi a premio alla casa di Babbo Natale”. E le tensostrutture ospiteranno la programmazione di “Un Natale da favola” prima e, poi, di “Una fantastica befana”, dedicati a bambini e adulti: “Felicissimi di poter dare il nostro apporto – ha detto Alessandra Scotti di Feshion Eventi – la sfida sarà portare qui la gente e regalare atmosfere magiche, come ogni anno ci impegniamo a fare, ad esempio, in occasione di Ferrara in Fiaba”, altra manifestazione che porta la firma dell’azienda. Apporto al calendario di iniziative è offerto anche da Amsef: “Queste iniziative sono il punto di arrivo di un percorso di impegno che ha avuto e continua ad avere come obiettivo il pieno recupero di una porzione di territorio che era caduta nel degrado. Oggi quest’area è vissuta da tante famiglie che, per Natale, avranno ulteriori occasioni di divertimento. Come azienda partecipata abbiamo ritenuto doveroso dare il nostro contributo per partecipare a questo obiettivo”, ha detto l’amministratore unico Aldo Manfredini.

