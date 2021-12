(AGENPARL) – mar 07 dicembre 2021 NATALE A CARDITELLO, TEATRO, BALLETTO E VOLI IN ULTRALEGGERO

Tanti eventi per adulti e bambini, dal 4 dicembre al 6 gennaio, con visite teatralizzate, musicalizzate ed artistico-culturali, e voli in mongolfiera e ultraleggero sulla Reggia di Carditello

Entra nel vivo la terza edizione di Natale a Carditello, con tanti eventi dedicati ad adulti e bambini all’insegna del divertimento e del benessere.

Il Real Sito di Carditello è pronto ad ospitare, dal 4 dicembre al 6 gennaio, un ricco cartellone con voli ancorati in mongolfiera, percorsi sui pony, visite accompagnate, manifestazioni e animazioni teatralizzate, musicalizzate ed artistico-culturali, in collaborazione con Agrimerola, Aroma – Caffè di Carditello, Camera di Commercio di Caserta, Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP, Cooperativa E.V.A. e Land Rover. E non solo.

Dopo il successo della mongolfiera con la startup Volare sull’Arte, la Fondazione guidata dal presidente Luigi Nicolais rilancia e propone i “Balloon Night & Day” con voli ancorati e, in esclusiva, il primo volo in ultraleggero su Carditello, inaugurando l’inizio delle festività.

Un punto di vista davvero unico per ammirare la Campania Felix e scoprire la Reggia borbonica dall’alto.

“Carditello è un sito inclusivo – spiega Roberto Formato, direttore della Fondazione Real Sito di Carditello – ed è il luogo ideale per festeggiare il Natale con tutta la famiglia. Per questo motivo, abbiamo deciso di integrare il nostro format culturale con nuovi appuntamenti dedicati al teatro, al balletto e alla musica, con i voli serali in mongolfiera e con una nuova entusiasmante esperienza: il volo in ultraleggero, che verrà sorteggiato il 6 gennaio tra tutti i soci del Club Amici di Carditello che acquistano la card MyCarditellohttps://www.fondazionecarditello.org/website/mycarditello/”.

In programma, tra i numerosi eventi previsti a Carditello per festeggiare il Natale:

sabato 4 e domenica 5 dicembre, “A Christmas Carol”, visita teatralizzata a cura de Il Demiurgo; mercoledì 8, primo volo in ultraleggero su Carditello a cura di Volare sull’Arte e, in doppio turno alle ore 17.30 e 20.30, “Sol Invictus”, visita teatralizzata a cura de La Mansarda – Teatro dell’Orco; domenica 12, ore 17.30, “Funky Jazz”, animazione musicale con il supporto della Camera di Commercio di Caserta; venerdì 17, ore 20.30, “All you need is love” di Roberto Azzurro; sabato 18, dalle ore 9 alle 14, “CardiBike”, percorso cicloturistico con brindisi a Casertavecchia, e “Mare Dentro”, alle ore 18.30, balletto a cura della Compagnia Balletto di Benevento diretta da Carmen Castiello; domenica 19, dalle ore 10.30 alle 13.30, “Il Natale nel mondo”, visita teatralizzata a cura di FDA Event Creator e La Mansarda – Teatro dell’Orco; domenica 26, ore 11, “Euterpe a Carditello”, animazione musicale con Flò Quartet a cura dell’Associazione musicale G.B. Pergolesi; domenica 6 gennaio, dalle ore 10.30 alle 13.30, “La tradizione della Befana”, visita teatralizzata a cura di FDA Event Creator e La Mansarda – Teatro dell’Orco, e sorteggio di un volo in ultraleggero riservato ai soci del Club Amici di Carditello.

Al termine delle visite accompagnate serali – una opportunità straordinaria per ammirare le scuderie, la cappella reale, il galoppatoio e le meridiane di Ferdinando IV – i visitatori avranno l’opportunità di degustare l’Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e il Pallagrello Nero di Pontelatone I.G.P., pregiati vini del territorio, in vendita in una speciale confezione natalizia con etichette in edizione limitata firmate Real Sito di Carditellohttps://www.fondazionecarditello.org/website/prodotti/. E, per chi vuole fare un regalo di Natale, la possibilità di donare un gelso con soli 5 euro, contribuendo a realizzare il viale dei gelsi di Carditelloe associando il nome di un bambino ad ogni piantina. Previsti, in base alle donazioni, anche kit con i completini “benessere” di Carditello per cicloturisti e camminatori.

Natale a Carditello

Scopri il programma integrale su www.fondazionecarditello.org/website/news-e-attivita/

Regala Carditello

Acquista la Card MyCarditello su www.fondazionecarditello.org/website/mycarditello/

Compra la confezione con 2 bottiglie di vino su www.fondazionecarditello.org/website/prodotti/

Dona un gelso ad ogni bambino su www.fondazionecarditello.org/website/1000gelsi/

Antonello De Nicola

