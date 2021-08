(AGENPARL) – sab 21 agosto 2021 Nassirya, Porchietto (FI): Città mostri rispetto con fatti non con le parole

“Provo amarezza nell’apprendere che il monumento ai nostri soldati caduti a Nassiriya sia stato ancora una volta vittima di vandalismo. Quel monumento dovrebbe essere un simbolo di attaccamento alla nostra Nazione, di gratitudine per coloro che l’hanno servita fino al punto di sacrificare la propria vita. La Città di Torino ora non si limiti alla condanna a parole, salvo poi non intervenire con i fatti. Questo sarà il terzo restauro per atti vandalici, già dopo la prima volta si erano promesse una adeguata illuminazione e un sistema di telecamere. Purtroppo mai arrivate. Sarà finalmente la volta buona?”

Così su Facebook la Deputata torinese Claudia Porchietto, Vicepresidente dei Deputati di Forza Italia.

