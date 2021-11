(AGENPARL) – ven 12 novembre 2021 NASSIRIYA, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): EROI DA RICORDARE OGNI GIORNO

“I 18 anni che sono trascorsi dall’attentato di Nassiriya non hanno aiutato a lenire il dolore per la perdita dei nostri ragazzi in divisa. Tanti anni non sono bastati nemmeno a sbiadire quelle immagini tremende che ancora oggi vediamo nei nostri ricordi. Il 12 novembre è una delle giornate più tristi della storia italiana, ma dobbiamo impegnarci per evitare che questa memoria venga completamente dimenticata nel resto dell’anno, talvolta persino arrivando a mettere in discussione il valore delle donne e degli uomini delle Forze Armate e l’opportunità delle missioni di pace all’estero. Ogni volta che tutto questo viene messo in discussione, quei ragazzi vengono uccisi una seconda volta. I caduti di Nassiriya, tutte le donne e gli uomini da sempre morti per difendere la nostra Patria, sono eroi che vanno ricordati ogni giorno, non una sola volta all’anno”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano Pettarin.

