(AGENPARL) – mer 05 agosto 2020 Nasce PescAgri, l’associazione di Cia per tutelare pesca e acquacultura

Presidente Antonino Algozino. Tra gli obiettivi lo sviluppo sostenibile e integrato con turismo e

commercio. Puntare su giovani e aggregazione

Roma, 5 ago – Nasce PescAgri, l’Associazione Pescatori Italiani promossa da Cia per la

tutela, lo sviluppo e la valorizzazione di pesca e acquacultura in ogni sua accezione

professionale e territoriale.

Presidente della nuova struttura, che va ad ampliare gli ambiti di rappresentanza di Cia-

Agricoltori Italiani, è Antonino Algozino, 45 anni, una laurea in Medicina Veterinaria e un impianto

all’avanguardia di acquacoltura biologica in acque dolci per l’allevamento di trote, storioni e pesci

ornamentali in Sicilia, provincia di Enna.

“Sarà un’associazione aperta a tutti -ha detto Algozino- per dare voce alle istanze del

settore, anche nel dialogo con le istituzioni. Vogliamo partire dal territorio, mettere in campo

azioni concrete, integrare sempre di più le attività delle aziende di pesca e acquacultura con la

gestione del demanio marittimo, fluviale e lacustre, in modo sostenibile e innovativo, puntando

anche su aspetti più attrattivi per i consumatori come l’ittiturismo e la pesca sportiva”.

Obiettivo prioritario di PescAgri, secondo lo Statuto, è favorire l’inserimento del settore

agroittico nel circuito economico nazionale e internazionale, attivando gli strumenti idonei e le

risorse, anche tecniche, per garantire il suo costante sviluppo, anche rispetto alle richieste del

mercato.

Tra gli scopi dell’Associazione, c’è anche: contribuire, attraverso programmi operativi, ad

accrescere il tasso di industrializzazione delle attività; indirizzare la produzione agroittica verso

destinazioni coerenti con il reale fabbisogno alimentare nazionale e con le esigenze legate

all’export; promuovere la costituzione di associazioni di produttori nel settore pesca e

acquacoltura; attuare azioni di formazione professionale per mezzo di corsi, seminari, convegni.

Altrettanto importante, per PescAgri, è costruire una politica agroittica volta a coniugare la

ruralità locale e la tradizione marinaresca con una sana gestione di ambiente e territorio,

compresa la parte costiera e lagunare; incoraggiare l’educazione a una sana alimentazione, con

particolare riferimento alle scuole; sostenere iniziative che uniscano le attività della pesca con

quelle dell’artigianato, commercio, turismo e tempo libero.

E ancora, per l’Associazione promossa da Cia è fondamentale lavorare per un adeguato

sviluppo dell’imprenditorialità, specialmente giovanile, e per la costituzione di società cooperative

e forme di aggregazione; stabilire collegamenti con tutte le organizzazioni del settore; tutelare,

nella negoziazione collettiva, gli interessi della categoria e promuovere ogni utile iniziativa per

migliorare disciplina previdenziale, assicurativa, di reddito e qualità della vita.

