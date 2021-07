(AGENPARL) – ven 23 luglio 2021 NASCE LE VIE DEL PANE PER PROMUOVERE ALTOPASCIO IN ITALIA E NEL MONDO

Altopascio, 24 luglio 2021 – Il pane torna a unire territori e a far conoscere Altopascio in Italia e nel mondo: nasce infatti ufficialmente oggi il protocollo “Le vie del Pane”, che vede la cittadina del Tau in qualità di Comune capofila e che chiama a raccolta, tra i primi firmatari, i Comuni di Adria (Veneto), Bondeno (Emilia-Romagna), Castelletto Uzzone (Lombardia), Genzano di Roma (Lazio), Ozieri e Villaurbana (entrambi in Sardegna).

