NASCE IL SISTEMA AEREO DI VIGILANZA ANTINCENDIO, BRIZIARELLI (LEGA): FAVORIRA’ TUTELA E SALVAGUARDIA DEI BOSCHI

“L’approvazione dell’Emendamento a mia firma per la costituzione del Sava (Sistema Aereo di Vigilanza Antincendio) rappresenta un passo avanti per il mondo del VDS in ambito di prevenzione degli incendi”. Sono le parole del Senatore della Lega, Luca Briziarelli che presso la XIII Comm. “Territorio-ambiente-beni ambientali” è stato relatore della legge di conversione in legge del Decreto 8 settembre 2021, n.120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. “Un aspetto fondamentale per la lotta e la gestione degli incendi – ha spiegato Briziarelli – è la creazione di una rete di vigilanza antincendio che preveda la messa a sistema di aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici e, nel sistema di controllo e sorveglianza, anche il coinvolgimento di Aero club e Avio club sulla base di apposite convenzioni con le regioni e la protezione civile. Nell’ambito del potenziamento delle dotazioni di mezzi terrestri ed aerei, è necessario consentire anche il potenziamento delle strutture a terra del comparto aereo, predisponendo una vigilanza aerea che sia in grado di consolidare le attività di previsione e di intervento antincendio, anche attraverso un sistema di autorizzazioni semplificato per il funzionamento di distributori di benzina, hangar, officine e allungamento delle piste esistenti. Questo consentirà – conclude Briziarelli – da un lato, di incrementare e migliorare la prevenzione e le modalità di intervento e dall’altro, le ore di operatività dei mezzi aerei che avranno maggiore autonomia, ad esempio consentendo il rifornimento, il supporto e l’appoggio logistico presso ciascuna delle strutture del SAVA. Un ringraziamento particolare al Capo della Protezione Civile, Ing. Fabrizio Curcio, al Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Ing. Guido Parisi e alla Struttura tecnica del Ministero dei Trasporti che hanno fornito un supporto fondamentale per costruire la proposta”.

