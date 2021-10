(AGENPARL) – sab 02 ottobre 2021 ++Per la prima volta nella Città di Rieti il “PRONTO INTERVENTO SOCIALE”: servizio 7 giorni su 7 per interventi di urgenza sociale fuori dagli orari dell’ufficio ++.

In virtù di un importante impegno dell’assessorato ai servizi sociali del Comune di Rieti nasce per la prima volta nella storia della Città il servizio di Pronto Intervento Sociale, attivo a partire da oggi.

Il servizio coinvolgerà risorse umane e strutturali sia dell’ufficio Servizi Sociali del Comune di Rieti sia del privato sociale in orari di chiusura dell’ufficio servizi sociali (dalle 17 alle 8 del mattino nei giorni feriali e per l’intera giornata sabato e la domenica e nei giorni festivi).

Il servizio si configura come un pronto intervento, una sorta di Servizio sociale di strada attraverso assistenti sociali, mediatori culturali, operatori qualificati ed esperti, con cui si intendono dare risposte tempestive per fronteggiare emergenze personali o familiari di carattere sociale di particolare gravità e vulnerabilità, che si verifichino nel territorio del Comune di Rieti. E’ quindi un supporto per il Servizio sociale territoriale in tutti quei casi di comprovato stato di disagio sociale, povertà ed altre situazioni di marginalità.

“Era un progetto a cui tenevamo particolarmente e oggi, con immensa soddisfazione, la Città di Rieti compie uno straordinario passo avanti nella capacità di sostegno ai più fragili e di contrasto alle situazioni di disagio socio economico che si verifichino nel solo territorio del Comune di Rieti – commenta l’assessore ai servizi sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba – Il Pronto Intervento Sociale si articola in una serie di prestazioni differenti e flessibili che daranno assistenza primaria urgente alle persone in situazioni di bisogno sociale, comprese prestazioni a carattere temporaneo”.

Il servizio di Pronto Intervento Sociale potrà contare inoltre sul mezzo donato ai Servizi Sociali del Comune di Rieti attraverso i “Progetti del Cuore”, sostenuto da tanti imprenditori locali.

Infotrailer del nuovo servizio PIS sul Canale Youtube: https://youtu.be/T-nHim_4cOM

02_10_2021

