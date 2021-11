(AGENPARL) – mar 09 novembre 2021 Nasce Decode39, il primo portale online in inglese e in arabo che racconterà ogni giorno la politica internazionale vista dall’Italia

Roma, 9 novembre 2021. Nasce oggi Decode39, il primo portale online in inglese e in arabo che racconterà ogni giorno la politica internazionale vista dall’Italia.

Il progetto, spin-off di Formiche, si avvarrà di un pool di giornalisti, che hanno contribuito a fare di Formiche un punto di riferimento per il panorama editoriale italiano, e di un team di traduttori. Ci sarà la possibilità di iscriversi a due newsletter, in inglese e in arabo, per ricevere ogni sera una selezione dei contenuti pubblicati su Decode39.

“Abbiamo dato vita a questo progetto, spin-off di Formiche, perché pensiamo ci sia bisogno di raccontare le grandi sfide della contemporaneità, dalla cybersicurezza alla transizione ecologica, dal futuro della Nato al fintech, secondo l’interesse strategico italiano” racconta la direttrice responsabile del nuovo giornale, Valeria Covato, condirettrice di Formiche.net.

Come suggerisce il nome, che richiama il prefisso telefonico italiano, l’obiettivo di Decode39 sarà aprire ogni giorno uno spaccato sulla politica internazionale vista attraverso la lente dell’Italia, con un ventaglio di temi trattati che spazierà dalle politiche digitali alla diplomazia, dalla cultura alla proiezione dell’industria italiana all’estero, dalla Difesa all’ambiente.

“In questi primi mesi di lavoro, le nostre analisi e i nostri analisti sono stati ospitati da alcuni tra i principali media: dalla BBC ad Al Jazeera, da Al Arabiya ai think tank americani”, conclude Covato.

