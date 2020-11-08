NAKED SCIENCE: В ПНИПУ оценили перспективность месторождений нефти с помощью искусственного интеллекта

(AGENPARL) – PERM (RUSSIA), dom 08 novembre 2020

Основная часть добычи нефти в России происходит на старых месторождениях. Чтобы давать скважинам «вторую жизнь», ученые Пермского Политеха и Санкт-Петербургского горного университета впервые разработали комплексную методику на основе искусственного интеллекта. Программа будет анализировать все факторы и прогнозировать объем черного золота. Новая методика поможет сэкономить от 2-4 миллионов рублей на скважину. Naked Science

Fonte/Source: https://pstu.ru/anons/2020/11/06/10977/