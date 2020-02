(AGENPARL) – Manila (Philippines), gio 06 febbraio 2020

Nagbahagi ng kani-kanilang karanasan ang mga pamilyang nag-ampon bilang bahagi ng kickoff activity ng Adoption Conciousness Week. Nasa larawan din, dulongf kanan si Director Wilma Naviamos, Program Management Bureau, DSWD.

LUNGSOD QUEZON, Peb. 5 (PIA)—Maaaring sampahan ng kasong sibil at administratibo ang mga nag-ampon subalit nameke ng birth records sa proseso

Ayon sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang mga magulang na nag-ampon at nameke o dinoktor ang birth records ng mga batang inampon at pinalalabas na tunay nilang anak, ay nahaharap sa kasong ‘sibil at administratibo na may kaukulang pagkabilanggo ng anim na taon pataas.

Ito ang nakasaad sa Republic Act 11222 o Simulated Birth Rectification Act ng 2019 na pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Pebrero .

Naging epektibo ng batas simula noong Marso 2019 kung kalian nagsimula din ang sampung taong amnestiya para maisaayos ng isang nag-ampon ang dinuktor na “birth record” upang maihanda ang pinansiyal at mental na kapasidad ng umampon at inampon.

Ano ang RA 11222?

Ang RA 11222 ay batas na nagpapahintulot ayusin ang “birth record” ng isang bata upang palabasing legal na anak ito. Inaatas din ng batas ang mga kinakailangang administratibong paraan para maisaayos ang pinekeng dokumento.

Si Director Naviamos, (gitna, nakatayo) habang sinasagot ang mga katanungan mula sa media, sa ginanap na press conference kaugnay ng Adption Conciousness Week.

Bakit isinagawa ang batas na ito?

Maraming mga Filipinong mag-asawang hindi magka-anak ang nag-aampon para mapunuan ang kakulangan sa kanilang pamilya. Subalit sa pangambang mahaba at magastos ang proseso, ipinarerehistro nila ang bata sa kanilang apelyido. Prosesong ipinagkakait ang tunay na pagkatao ng isang indibidwal.

Kasama dito ang mga batang anak na hiningi sa kanilang kamag-anak, yaong mga iniwan sa kanilang kandili, natagpuan sa kung saang lugar at yaong sa ospital pa lamang ay kanila nang inaako at minsan ay binibili. Karamihan sa mga batang ito ay “simulated” o pineke ang datos ng kanilang kapanganakan.

Kaya lang dumarating ang panahon na ang mga nararapat makuha o maibigay sa isang itinuring at minahal na parang tunay na anak ay nakukuha o naaagaw ng iba.

Ano ang layunin ng batas?

Ang batas RA11222 ay naglalayong bigyan amnestiya ang mga nameke o nag simulate ng birth record at sapat na panahon para maitama at gawing legal ang “birth record” ng bata at maihanda rin ang sarili nila at ng bata “physically” at “mentally”.

Layunin din ng nasabing batas na hindi mapatawan ng sibil at administratibong kaso ang mga nameke kung magsasampa sila ng petisyon para sa pag-aampon at petisyon sa pag-sasaayos ng “birth record” ng bata.

Sa ilalim ng batas , magiging mas maiikli at mas kaunti ang gagastusin sa adoption proceeding kung saan ang bata ay kapiling na ng nag-ampon ng tatlo o mahigit pang taon.

Sa huli, nais ipaalam ng pamahalaan sa publiko na mayroon ng batas upang ituwid ang anumang kamaliang ginawa para maipalabas na legal na anak ang isang tao.

Nagsagawa ng motorcade and DSWD, kasama ang iba’t ibang ahensiya ng pamahalaan at NGOs upang palaganapin ang tamang proseso ng pag aampon.

Kwalipikasyon at mga dokumentong kailangan

Layunin ng pamahalaan ang maayos na pamayanan na mangyayari lamang kung ang mga bata ay maayos ang kalagayan. Kaya siniseguro ng RA112 na ang mag-aampon ay magiging mabuting magulang.

Kasama sa kwalipikasyon ay ang mga: nasa tamang edad; magandang pag-uugali; nasa maayos na pag-iisip at pangangatawan at kayang palakihin at papag-aralin ang bata.

Kung sakaling banyaga ang asawa, kailangan namang tatlong taon na itong nakatira sa Filipinas.

Upang mapadali ang proseso, makabubuting ihanda angmga kinakailangang dokumento kagaya ng mga sumusunod: kopya ng simulated birth o foundling certificate ng bata; b) kung ginawa ng ibang tao ang simulation ay pag-aako na ginawa, (c) setipikasyon ng barangay at pirmado ng punong barangay na residente ng lugar ang petisyoner, d) afidabit ng dalawang taong walang interes sa pangyayari; e) larawan ng bata at ng petisyoner kuha sa loob ng tatlong buwan at CDCLA mula sa DSWD.

Kung malapit na kamag-anak ang bata, hindi na kailangan ang CDCLAA. Maaaring ipagpalit na lang ang katunayan na kamag-anak ito.

Paalala ng DSWD, kailangang tatlong taon nang nakatira ang bata sa mag-aampon bago Marso 29, 2019 upang makapag-aplay ng RA 11222.

Paano ang proseso?

Para makakuha ng amnestiya, kinakailangang maghain ng petition for adoption at application for the rectification of the simulated birth record sa loob ng 10 taon ng pagkakapasa ng batas sa tanggapan ng DSWD kung saan nakatira ang petisyuner.

Pag-aaralan ng DSWD kung sapat ang laman ng petisyon kasama na ang mga nagpapatunay na dokumento. Pag-aaaralan ng social worker ang petisyon at kung maaayos ang lahat, iaakyat na ito sa Regional Director (RD) ng DSWD.

Abot sa 30 araw ang ibinibigay sa RD upang pag-aralan ang petisyon. Kung maayos na ang lahat, iaakyat na ang petisyon sa Kalihim ng Departamento para sa pinal na pagpipirma.

Kapag nakita ng Kalihim na maayos na ang petisyon, ikakansela ang simulated birth record, iisyuhan ng “rectified birth certificate” na sa pangalan ng tunay na magulang at iisyu na ang bagong birth certificate na nagtataglay ng pangan ng mga umaampon.

Principal author ng Simulated Birth Rectification Act si Senadora Grace Poe na inampon ng mga aristang sina Fernando Poe ant Susan Roces.

Ayon sa Senadora, ginawa niya ang ang nasabing batas upang huwag nang mahirapan ang mga karaniwang Pilipino na nag-ampon at nagsimulate ng birth record. (PIA-NCR)

Fonte/Source: https://pia.gov.ph/news/articles/1034107