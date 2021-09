(AGENPARL) – gio 16 settembre 2021 Myntelligence diventa MINT,

il nuovo brand che crea reale valore dal business digitale,

rendendo il mondo dell’ADV sostenibile e accessibile a tutti

Milano, 16 settembre 2021 – Nell’era digitale emerge sempre più forte tra le aziende la ricerca di modelli di business sostenibili. In ambito digitale la sostenibilità significa partecipare alla creazione di una digital society a misura d’essere umano.

MINT [mint.ai], grazie ai suoi algoritmi di Intelligenza Artificiale e all’automazione dei processi di pianificazione e di acquisto della pubblicità, libera il tempo delle persone, creando efficienza e riducendo lo spreco.

“Spesso gli investimenti pubblicitari vengono percepiti solo come una voce di costo, sia da parte delle aziende, sia dei consumatori”, spiega Andrea Pezzi, CEO di MINT. “Un costo per le imprese che lamentano la mancanza di ritorno degli investimenti a causa della scarsa orchestrazione dei processi e ottimizzazione dei messaggi, uno spreco di risorse umane che vengono utilizzate per svolgere lavori ripetitivi senza alcun valore intellettuale, esponendole a errori e inefficienze. Dal lato del consumatore invece, la pubblicità rischia di diventare irrilevante quando il processo di pianificazione è inefficiente. MINT è un modo nuovo di pensare il business delle imprese e della società digitalizzata. Con i nostri clienti stiamo trasformando il mondo dell’ADV rendendolo automatizzato, intelligente e sostenibile, attraverso una piattaforma di Advertising Automation capace di ottimizzare la spesa in comunicazione, non discriminando a favore della dimensione dei capitali investiti”.

Intelligenza artificiale e Automazione sono il cuore della suite di piattaforme di MINT per capitalizzare sui big data dell’ADV e ottimizzare in tempo reale tutto il processo di gestione di una campagna media. A supporto di questa strategia, oltre alla piattaforma M1 dedicata alle Multinational Corporations e al segmento Enterprise, lo stesso cuore tecnologico e intelligente di MINT consente di servire, con la piattaforma M2, anche il segmento delle small business e il segmento delle micro-business con la piattaforma M3. Con il lancio di questi nuovi prodotti, MINT si candida a essere l’unica piattaforma che automatizza su tutti i canali di distribuzione dei messaggi pubblicitari, per tutti i segmenti del mercato. Automazione e intelligenza artificiale per tutti.

I MINTDREAMERS

In questa trasformazione, MINT è diventata anche una benefit company e ha inserito nel suo statuto i principi ESG, nominando al suo interno un Responsabile dell’Impatto.

“La collettività e l’ambiente sono per MINT veri e propri azionisti dell’azienda”, dice Andrea Pezzi, CEO di MINT. “Per questo dedicheremo parte del nostro lavoro alla ricerca di persone i cui sogni, se realizzati, potranno avere un impatto sociale e ambientale positivo. Questi sono i ‘MINTDREAMERS’. Ogni anno l’azienda selezionerà, insieme ai clienti che vorranno aderire, persone a cui devolverà una somma di denaro a fondo perduto. Potranno essere studenti che necessitano di una borsa di studio, individui con una propria idea da realizzare, ma senza le opportune risorse economiche o che stanno attraversando una situazione difficile e desiderano risollevarsi attraverso la realizzazione di un’idea buona e utile per la comunità. Per un intero anno la storia di queste persone verrà resa pubblica sul sito di MINT e sui siti delle aziende partner del progetto che vorranno darle spazio. Oggi è una data importante, poiché la nostra azienda intraprende un percorso di evoluzione che mira a creare un nuovo modello e una nuova cultura nella realtà in cui operiamo: quella che vede nel pensare al bene di ogni singolo individuo l’unica strada per raggiungere il bene collettivo. E lo facciamo con la volontà di stabilire nuove regole del gioco, indicando la strada per un nuovo modo di fare le cose, l’unico possibile oggi. Il nostro payoff, CHANGE YOUR MINTSET, parla proprio di questo e i partner che aderiscono a questa rivoluzione culturale, che passa per una rivoluzione tecnologica, li chiamiamo MINTSETTERS”, conclude Pezzi.

Company profile

MINT è un’azienda di tecnologia che fornisce agli advertiser uno strumento per gestire in un unico luogo e in ottica multicanale tutti gli investimenti media sulle varie piattaforme AdTech e Media.

