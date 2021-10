(AGENPARL) – mar 26 ottobre 2021 >>>>>>>>>>>>>> NOTA STAMPA

>>>>>>>>>>

MUSICA, M5S: CON GIBBONI, GADJEV E ARMELLINI ITALIA IN VETTA, NOI ORGOGLIOSI

Roma, 26 ott. – “Non c’è solo la sport a renderci orgogliosi per i successi italiani in questo anno straordinario dal punto di vista delle vittorie e dei riconoscimenti internazionali, ma anche il mondo della musica. L’ultima settimana ci ha regalato lo straordinario riconoscimento al violinista Giuseppe Gibboni, primo italiano dopo 24 anni a vincere il Premio Paganini, ma anche il grande risultato dei nostri pianisti Alexander Gadjiev e Leonora Armellini, rispettivamente secondo e quinto premio al prestigiosissimo concorso Chopin di Varsavia. A tutti loro vanno i migliori complimenti e l’augurio di raggiungere vette sempre più alte. Sono davvero un orgoglio per tutti gli italiani”.

Così le senatrici del Movimento 5 Stelle in commissione cultura.

