E’ disponibile da oggi, venerdì 29 ottobre 2021, in radio e in digitale, “Droga Preferita”, il nuovo singolo della rivelazione del pop NUMB. Distribuito in esclusiva da Altafonte Italia, il brano “Droga preferita” è stato mixato e masterizzato da Frankindeed che vanta collaborazioni con Sfera Ebbasta, Tedua e DrefGold. La produzione è firmata da Eugeniu Darie, che ha firmato già “Ascolta” di gIANMARIA. Il brano, di genere urban-pop e lofi-pop, racconta l’amore visto come una droga, perché può creare dipendenza.

L’attesa di un messaggio o di una telefonata. La paura perenne di essere abbandonati, il vivere nello sguardo dell’altro. Una sudditanza dal partner che assomiglia in tutto e per tutto ad una dipendenza. Come quella dall’alcol, dalla droga, dal gioco d’azzardo. E’ la dipendenza affettiva. Una droga chiamata amore. Questo in sintesi il contenuto di “Droga Preferita”, con cui NUMB si prepara a bissare il successo del precedente singolo “Bello”, che ha fatto da colonna sonora all’estate 2021, facendo il pieno di stream e download.

NUMB, all’anagrafe Umberto Pretto, 22 anni, è un’artista con una passione innata per la musica. Muove i primi passi nella scena rap, virando successivamente verso il pop perché come spiega l’artista “è ciò che mi fa sentire più vivo cantando pop, è ciò che dà valore alla mia voce e questo mi fa andare a mille e con tanta voglia di fare”.

In passato NUMB ha collaborato con Mambolosco raggiungendo oltre 500 mila streaming su Spotify con il brano “Notte da Leoni”. Tra i suoi singoli anche “Mi fai ancora male” con la produzione di 2nd Roof, noto anche per artisti come Madame in “Dimmi ora”, Emis Killa, Jake La Furia e Massimo Pericolo in “L’ultima volta”, Guè Pequeno e tanti altri. L’estate 2021 è stata invece caratterizzata dal brano “Bello”. In questo momento NUMB ha all’attivo un progetto discografico, che prevede la realizzazione di alcuni singoli e un EP, e diverse altre attività che lo vedranno al centro del panorama musicale attuale.

