L’ESTATE RICCIONESE È CULTURA, SPETTACOLI E INIZIATIVE PER TUTTI

Mercoledì 7 luglio nell’incantevole giardino di Villa Lodi Fé,la rassegna[Vieni al mercoledì a Villa Lodi Fé?](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=08369eabe37d9a4650ea5e4193b0a775/66wy/5kxv/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fvieni-al-mercoledi-a-villa-lodi-fe)dedicata alle grandi figure della storia e ai protagonisti dell’arte e a cura dell’Associazione Amici dei Musei Riccione e Valconca invita all’incontroMatilde di Canossa. La grande mediatrice con Silvana Cerruti.

Mercoledì 7 luglio, serata musicale tributo a Rino Gaetano nell’ambito della rassegna[Un’estate italiana](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=618ace418ddfb7a9b2911a64a6673bab/66wy/5kxv/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fun-estate-italiana)a cura dell’AssociazioneRiccione Alba e in programma nel piazzale della Chiesa Gesù Redentore

Dal 7 al 9 Luglio, al Palazzo dei Congressi, si svolge la quattordicesima edizione del[Festival di Fundraising](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=c53a234a96aeff824532ea808c037b82/66wy/5kxv/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Ffestival-del-fundraising-14a-edizione), il più importante appuntamento per chi si occupa di raccolta fondi in Italia.

Dal 7 al 9 luglio, il Playhall torna a ospitare il[Festival della Pallamano](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=4b4e153f8dc753d9eda852cbb83a5860/66wy/5kxv/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Ffestival-della-pallamano), organizzato da FIGH – Federazione Italiana Giuoco Handball. Fino all’11 luglio, lo Stadio del nuoto ospita i [Campionati italiani di nuoto sincronizzato Master](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=5d61e539a7e360f8a086bdbf499c4964/66wy/5kxv/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fcampionato-italiano-master-di-nuoto-sincronizzato-1).

Giovedì 8 luglio, nello scenario di Villa Franceschi, il live acustico chitarra acustica, voce e percussioni di Jessica Sorbello e Andrea Sandroni inaugura [L’estate dell’arte](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=48e5a716ee9b7529e4512c4b099de825/66wy/5kxv/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fl-estate-dell-arte-in-villa-franceschi-l-amor-che-move-il-sole-e-l-altre-stelle-omaggio-a-dante).

L’edizione 2021 porta il titolo L’amor che move il sole e l’altre stelle. Omaggio a Dante e celebra con le opere di esposte nelle sale la figura del Sommo Poeta;

una sezione del percorso espositivo sarà invece dedicata alla pittrice Maddalena Fano Medas e agli artisti Maurizio Rinaldi e Teresio Troll, mentre nel bel giardino della villa sarà possibile assistere dal vivo alle creazioni artistiche degli autori.

Venerdì 9 luglio (ore 21), a Villa Mussolini, inaugura Cabine! Cabine! la mostra fotografica sulla spiaggia e sul bagnino, un viaggio nella memoria balneare di una solare città adriatica che attraverso scatti e istantanee coglie i momenti più importanti e i ricordi che appartengono a intere generazioni. La mostra è ideata e promossa da Cooperativa Bagnini Riccione e Cooperativa Bagnini Adriatica, in collaborazione con l’Associazione per la candidatura Unesco di Riccione e l’Associazione Riccione Teatro.

Come ogni sabato mattina, la rassegna[Albe in controluce. Yoga al sorgere del sole sul lungomare di Riccione](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=69143ddcdfd70774e4a091c5bdbe1faa/66wy/5kxv/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Falbe-in-controluce-yoga-al-sorgere-del-sole-sul-lungomare-di-riccione), invita alle lezioni di yoga in compagnia dell’insegnante Renza Bellei, nel bellissimo scenario del giardino di Villa Mussolini, a due passi dal mare.

La mostra fotografica [Riccione, il mio mare](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=f19983bc89e684e0db1c7601df7c1521/66wy/5kxv/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Friccione-il-mio-mare-esposizione-fotografica-di-monica-baldi), di Monica Baldi, allestita nella galleria della Biblioteca comunale resterà visitabile al pubblico fino all’11 settembre, negli orari di apertura della biblioteca, con le belle immagini delle cabine e del paesaggio marino in ogni stagione.

