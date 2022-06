Museo di Palazzo Doebbing e Parco Archeologico di Sutri aperti il lunedì – comunicato

(AGENPARL) – ven 17 giugno 2022 Il Museo di Palazzo Doebbing e il Parco Archeologico di Sutri aperti anche di lunedì fino a settembre

A partire da lunedì 20 giugno 2022, il Museo di Palazzo Doebbing e il Parco Archeologico di Sutri saranno accessibili anche di lunedì fino a settembre 2022.

L’orario di visita al Museo e al Parco Archeologico seguirà per i lunedì estivi lo stesso orario continuato già in vigore per gli altri sei giorni della settimana.

Il Museo di Palazzo Doebbing, con la sua ricca sezione permanente e con il nuovo allestimento artistico temporaneo “Eccentrici e solitari”, sarà quindi visitabile dal lunedì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 19:00, con ultimo ingresso garantito alle ore 18:30. Lo stesso orario sarà applicato alle visite al Parco Archeologico di Sutri.

Si rammenta che il Mitreo, incluso nella visita al Parco, segue orari di visita distinti con ingressi ogni 20 minuti per un massimo di 15 persone alla volta. Il Mitreo è accessibile tutti i giorni infrasettimanali, dal lunedì al martedì, dalle 10:20 alle 15:00, con ultimo ingresso alle ore 14:40. Mentre per il fine settimana il Mitreo potrà essere visitato dalle 10:20 alle ore 17:00 con ultimo ingresso alle ore 16:40.

Tutte le strutture possono essere visitate con il Sutripass, il biglietto unico appositamente pensato per l’antichissima città di Sutri. Maggiori informazioni sul sito www.archeoares.it

La mostra “Eccentrici e solitari” attualmente allestita nelle sale del Palazzo Doebbing è ideata da Vittorio Sgarbi e realizzata da Contemplazioni con il sostegno di Intesa San Paolo. La visita della mostra è inclusa nel ticket di ingresso al Museo di Palazzo Doebbing e nel Sutripass.

