(AGENPARL) – mer 03 novembre 2021 ‍[Se non leggi correttamente questo messaggio visualizzalo online](https://museocivilta.beniculturali.it/index.php?page=acymailing_front&ctrl=archive&task=view&id=101&userid=10910-cwBCfjjbW0q2Sx&noheader=1&language=it-IT&noheader=1&utm_source=newsletter_66&utm_medium=email&utm_campaign=museo-delle-civilta-i-nostri-prossimi-eventi)

[logo muciv export color fondo nero]

Newsletter

‍Sabato 6 novembre 2021 | 11:00-19:00

Apertura straordinaria

Per la valorizzazione del patrimonio del Museo delle Civiltà è organizzata un’apertura straordinaria dalle 11:00 alle 19:00.

Dalle 11:15 – Sala conferenze Pigorini

La Medicina al tempo di e con Dante – Testi e Contesti

Gaspare Baggieri

La botanica e altre arti dantesche nel Codice Trivulziano 1080 (a. 1337)

Giuseppe Salvatore

A seguire visita guidata alla mostra Ne la città dolente. Viaggio nel mondo dei morti

La Medicina al tempo di e con Dante –…

[Leggi di più](https://museocivilta.beniculturali.it/index.php?page=acymailing_front&ctrl=fronturl&task=click&urlid=256&userid=10910&mailid=101&noheader=1)

—————————————————————

C‍onferenza

Venerdì 12 novembre 2021 | 16:30

I denti di Michelangelo

Storia di un’anomalia iconografica e qualche novità

Link del canale Youtube: https://youtu.be/vvOGXGft2ug

Il libro I denti di Michelangelo. Un caso iconografico (Medusa, 2014) affronta un argomento che non solo non è mai stato indagato, ma neppure considerato nella pur sterminata storiografia di Michelangelo. La realtà del tema non deve essere dimostrata perché è certo che il grande artista abbia rappresentato moltissimi personaggi caratterizzati dalla presenza di un incisivo…

🔊 Listen to this