LE CORTI DEL RINASCIMENTO

DAL 31 AGOSTO 2021 AL 6 GENNAIO 2022 – LE OPERE PROVENIENTI DA “LE

GALLERIE DEGLI UFFIZI”

La mostra è una rilevante occasione per svelare una nuova storia sugli

uomini d’arme, ceto sociale che contraddistingue Anghiari fra

Quattrocento e Cinquecento. Le opere provenienti da Le Gallerie degli

Uffizi sono significative per raccontare quel periodo e per descrivere

il successo dell’idea leonardesca nella rappresentazione delle

battaglie di cavalleria. Gli uomini d’arme anghiaresi vissuti nel

Quattrocento hanno avuto significativi contatti con gli ambienti

italiani più colti e all’avanguardia del periodo, palesando una

situazione molto originale e dai tratti inattesi. Questi Nostri

investono nel proprio prestigio, al pari dei loro più illustri

omologhi e divengono il mezzo attraverso il quale il paese si riscatta

da centro rurale a piccolissima corte. Le notizie d’archivio ci

conducono a riflettere sull’effettivo apporto culturale di questa

gente in armi. Essi sembrano i pochi, al tempo, in grado di elevare lo

status quo intellettuale del borgo fortificato. Essi sono aiutanti di

importanti cantieri in edifici religiosi, patrocinano cappelle e

sepolture per sé stessi e le proprie famiglie, commissionano opere

d’arte nella vicina Firenze, gli viene affidata la costruzione di

opere fortificate ancora oggi visibili, perseguono prestigiose

politiche matrimoniali. Questo singolare contesto storico di Anghiari

è un caso unico in Italia, che oggi permette alla cittadina di avere

relazioni con i più prestigiosi musei e centri di ricerca d’Italia.

Museo della Battaglia e di Anghiari

Piazza Mameli, 1-2

52031 Anghiari (AR), Toscana

ORARIO:

tutti i giorni: 9.30 -13.00 / 14:30 -18:30

