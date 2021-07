(AGENPARL) – gio 08 luglio 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://spin-to.musvc2.net/e/r?q=P7%3dBzP8M_xwkt_97_0uYv_J0_xwkt_8BzXmdF.GgE4Ov94CkJB.7uI_0uYv_J0l_NiwV_XxLtH.sMvT_0uYv_J0_xwkt_9B5Ao_NiwV_YvQ8W9U9BsAq_NiwV_YvRAAy-_LWyh_WjUJRwX_0uYv_K5md_0uYv_K5i_NiwV_YvD_xwkt_8bF_LWyh_WjLD_LWyh_VB_NiwV_XNXw710D_NiwV_XNR_xwkt_908J_xwkt_8bEVF_NiwV_XNR_xwkt_908P_xwkt_8bP9nf2.Z_xwkt_977W_xwkt_97RE_xwkt_90EO1S_0uY7s5gv_J0Tidq%26i%3ddLaDf%26v%3dG1OD78.JwN%26oO%3dIUAZP%26F%3d0%26J%3dMb0W%267%3dWDeId%26z%3dWOY7fIXEWI)

[Testo alternativo]

Musei Reali: un weekend all’insegna della cultura

con il primo appuntamento della rassegna

“Chiamata alle arti – conversazioni in giardino sui piaceri della cultura”,

le visite speciali e due nuove mostre da scoprire

Torino, giovedì 8 luglio 2021. Anche nel mese di luglio continua la ricca proposta di attività dei Musei Reali. A partire dal 9 luglio, nella rigenerante cornice dei Giardini Reali, l’Archivio di Stato e i Musei Reali ospiteranno alcuni protagonisti della scena culturale e artistica cittadina con l’iniziativa Chiamata alle arti – conversazioni in giardino sui piaceri della cultura. Dieci appuntamenti per offrire al pubblico di prossimità occasioni informali per scoprire le passioni che animano i “mestieri della cultura”, l’avventura della ricerca, il rapporto con archivi, biblioteche, musei, teatri e con tutto ciò che il patrimonio culturale rappresenta nelle nostre vite. La rassegna si aprirà con la band torinese degli Eugenio in Via Di Gioia, con i quali si parlerà della relazione tra uomo e ambiente, individuo e collettività, ma soprattutto di musica e archeologia, un binomio solo apparentemente lontano ma dalle inedite relazioni.

Gli incontri si terranno ogni venerdì dal 9 al 30 luglio, il 6 e il 27 agosto, dal 3 al 24 settembre con orario 17-19. Partecipazione libera, senza obbligo di prenotazione.

Visite speciali

Sabato 10 alle ore 15:30 e domenica 11 luglio alle ore 11 le guide di CoopCulture condurranno la visita Benvenuto a Palazzo nelle sale di rappresentanza del primo piano di Palazzo Reale e dell’Armeria, un percorso per scoprire o riscoprire la storia e la magnificenza di questo luogo.

Le mostre in corso

Il fascino millenario di Cipro, cuore del Mediterraneo e ponte tra Oriente e Occidente, è protagonista della mostra internazionale Cipro. Crocevia delle civiltà, che si terrà fino al 9 gennaio 2022 ai Musei Reali di Torino, realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e curata da Luca Bombardieri, docente di Archeologia cipriota, ed Elisa Panero, curatrice delle collezioni archeologiche dei Musei Reali. Si tratta di un’occasione unica per lasciarsi conquistare da una delle isole mediterranee più misteriose, il cui incanto è a tutt’oggi immutato: mitica culla di Afrodite, che nasce dalla spuma del mare cipriota, l’isola è crocevia di scambi commerciali e approdo di culture differenti in cui si forma la moderna concezione del mondo mediterraneo. La mostra sarà aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18). I biglietti possono essere acquistati su [www.museireali.beniculturali.it](https://spin-to.musvc2.net/e/t?q=A%3d8Y9f0%26G%3d6%26L%3d5c6Y%26o%3dX0g1e%26w%3dFtOrQ_rvUx_36_tySu_4D_rvUx_2AuNiI-vM.mPuTcW.pCt_MS1P_WhC_rvUx_2Av_PQxR_afL_tySu_5B0_MS1P_W7adldyen_tySu_4c2aL_PQxR_Z5Xfv_rvUx_2Z4dK_MS1P_W7adihtX_MS1P_W7Z6S_tySu_4c39bzYka_PQxR_Z5W8m_rvUx_2Z5BEXThP_V1Kw_gA_jx7z_tC_V1Kw_fFoTa.MmPIIjBELa.9INa0YLlRVAdF.MT_jx7z_tCSRY8RIrWE-LS-QYA-nFW0H9a6c9PIl8_V1Kw_fF_PQxR_Z5W8V_rvUx_2Z5BJYSn0f.NWQ_MS1P_W7Z6MS_PQxR_Z5XfsXhhs%26d%3dHwQv84.LeO%26kQ%3d1V7b8) o su [www.coopculture.it](https://spin-to.musvc2.net/e/t?q=3%3dMXBXO%26F%3d9%26D%3dJb9Q%264%3dWCYFd%26z%3d89NuI_7uXp_H5_wqht_76_7uXp_G0xFxH-yE.2OxLrV.s59_LVse_Vk5_7uXp_G0y_HfwU_SuK_wqht_84L_LVse_V0Sssbcqu_wqht_7UGZJ_HfwU_RJWiZ_7uXp_GY7VW_LVse_V0SspfXj_LVse_V0RKZ_wqht_7UH8ZdkrY_HfwU_RJVAQ_7uXp_GY84QeRLb_cyy9_n9_N0Dx_XO_cyy9_mDSfh.AKXaAQUeSNN.TR_N0Dx_XOeG9TPR.9OX_PwBA_aBXQDELP_PwBA_a0v4x1p5fx8_cyy9_mcXsxPKLPTEJ_cyy9_mcXsOCHUP_PwBA_ZakuAEeTJP_aB1v_kpkY_aB1v_kpif_aB1v_kqG0_aB1v_lOZdm_cyy9_mdU7XlAePLPX_cyy9_nBWpog_HfwU_RJVA0_7uXp_GY84VfQRLm.LAc_LVse_V0RKTQ_HfwU_RJWiWjofW%26s%3dGzIA77.DtN%26nI%3dFU0TM).

Allestita nello Spazio Scoperte al secondo piano della Galleria Sabauda, il pubblico potrà ammirare dall’8 luglio al 7 novembre la mostra dossier Come parla un ritratto. Dipinti poco noti delle collezioni reali. L’esposizione presenta opere poco conosciute della Pinacoteca e di Palazzo Reale che permettono di seguire l’evoluzione della ritrattistica di corte dal tardo Cinquecento alla metà del Settecento. Volti, sguardi, pensieri: i ritratti nascondono un universo di significati non sempre facili da decifrare. Alcuni dipinti sono esposti per la prima volta dopo interventi conservativi eseguiti dalle restauratrici dei Musei Reali. Studi e ricerche sono stati condotti in collaborazione con il Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino. La visita alla mostra è compresa nel biglietto di ingresso dei Musei Reali.

Attività online

In occasione della mostra Come parla un ritratto. Dipinti poco noti dalle collezioni reali, tutti i mercoledì i restauratori dei Musei Reali incontreranno online il pubblico. Si inizierà facendo scoprire l’attività svolta dal Laboratorio di restauro per la mostra in corso. Racconteranno gli approfondimenti svolti sulla tecnica e sulla raffigurazione del doppio ritratto di sposi, una delle opere più interessanti esposte in mostra, indagando il tema inusuale dei tessuti e degli abiti che l’artista ha voluto imitare nel dipinto. Mostreranno la vita all’interno del laboratorio, nel periodo estivo aperto all’esperienza formativa di due studentesse del corso di Laurea in Conservazione e Restauro dei beni culturali dell’Università di Torino, impegnate nel restauro del calco in gesso di un calendario di epoca romana. Narreranno una delle attività più impegnative dei restauratori come l’accompagnamento delle opere delle collezioni in prestito presso altri istituti, seguendo tutte le fasi del viaggio di un’opera. La rubrica #MRTCare sarà online, ogni mercoledì, sui social dei Musei Reali.

La Biblioteca Reale

Caffè Reale

[Image]

[Testo alternativo]

[SCARICA LE FOTO E IL COMUNICATO STAMPA](https://spin-to.musvc2.net/e/t?q=7%3dGWUbI%26E%3dR%26H%3dDaRU%26x%3dVVc0c%26I%3dB3MDM_1tqt_B4_Fubs_P0_1tqt_A92LrO3.AxH5Fn.6CG_1tqt_A92LrO3_LZvn_Vo9CFm8FM_1tqt_A9OwqZr5W5j4yuVC17qXGwsAQWYtZMzabDdWbQd_LZvn_WoNGJ_1tqt_B7GBjK7Hp%267%3dAO2O1V.w8H%26C2%3dTOYCa)

Per ulteriori informazioni:

🔊 Listen to this