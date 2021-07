(AGENPARL) – ven 09 luglio 2021 MUSEI REALI TORINO : COME PARLA UN RITRATTO. DIPINTI POCO NOTI DALLE

COLLEZIONI REALI

08/07/2021 – 07/11/2021

9:00 – 19:00

Musei Reali di Torino – Galleria Sabauda

I ritratti tornano protagonisti ai Musei Reali di Torino con la mostra

Come parla un ritratto. Dipinti poco noti dalle collezioni reali,

ospitata nello Spazio Scoperte della Galleria Sabauda. Nata

nell’ambito di un progetto didattico-formativo avviato nel 2018 con il

Dipartimento Studi Storici dell’Università degli Studi di Torino,

l’esposizione si concentra sui temi della ritrattistica e sulla

vivacità della cultura figurativa presso la corte sabauda. Tra ripresa

di modelli internazionali – da Tiziano a Clouet, da Van Dyck a Meytens

– suggestioni e reinterpretazioni locali, la mostra propone una serie

di ipotesi che meritano nuovi approfondimenti, sia sul piano

iconografico che attributivo.

Articolata in quattro sezioni tematiche che sottolineano i diversi

aspetti della ritrattistica sabauda ed europea (“L’immagine del

potere”, “La corte femminile”, “Legami di famiglia. L’infanzia” e

“Alleanze internazionali”), l’esposizione ripercorre tre secoli di

storia, illustrando le strategie diplomatiche elaborate dalle corti,

il valore dei ritratti femminili come omaggio al potere, le

“istantanee” familiari inviate a corte per possibili alleanze

matrimoniali e le immagini dei bambini, simbolo di una fanciullezza

messa in mostra e nello stesso tempo negata.

La sequenza dei ritratti presi in esame mette in evidenza il ruolo che

essi hanno svolto nella rappresentazione solenne e celebrativa del

potere politico e militare, nella descrizione della ricchezza e del

prestigio dei soggetti effigiati, ma anche l’illustrazione degli

affetti, della fisicità e della sfera psicologica dei personaggi

immortalati. Molti sono, infatti, gli elementi che guidano nella

lettura di un’immagine: lo sguardo e l’espressione del volto

permettono di vedere oltre le apparenze per catturare la personalità

di coloro che sono raffigurati, portandone alla luce emozioni e

inclinazioni, al di là della loro identità a volte ignota. Alla

definizione della rappresentazione contribuiscono anche la posa, i

gesti delle mani, lo spazio circostante, aspetti che di frequente

rispondono a regole sociali rigidamente codificate. Un ruolo

fondamentale è poi svolto dalle iscrizioni, dagli elementi araldici,

dagli abiti e dai gioielli spesso carichi di significati simbolici.

Gli ornamenti e le onorificenze che i personaggi indossano con

orgoglio attestano il loro status sociale, il potere e la ricchezza

raggiunti. Spesso nella composizione sono inseriti anche elementi che

alludono alla funzione del ritratto e al suo significato, come alcuni

animali evocativi delle virtù delle persone ritratte, indizi che non

sempre si è in grado di interpretare. I ritratti, funzionali al

cerimoniale degli antichi palazzi di corte e alla storia dinastica,

possono recare alcune insidie, come manipolazioni subite nel corso del

tempo con false iscrizioni per aggiornamenti iconografici, modifiche

delle dimensioni o inserimenti in cornici successive o ancora problemi

attributivi quasi insormontabili, di fronte alla rarità di opere

documentate con le quali proporre confronti.

Questo tema così complesso e affascinante è stato affrontato da un

gruppo di 40 studenti del Corso di Laurea magistrale in Storia

dell’Arte, in dialogo con docenti, studiosi, conservatori e

restauratori. L’obiettivo è stato quello di avvicinare gli studenti

alle esigenze della conservazione, della ricerca e della

valorizzazione, grazie alla messa in campo delle differenti competenze

delle due importanti istituzioni culturali.

La mostra è visitabile dal martedì alla domenica dalle 9 alle 19 con

il biglietto ordinario dei Musei Reali.

https://www.museireali.beniculturali.it/events/come-parla-un-ritratto-dipinti-poco-noti-dalle-collezioni-reali/

Fonte news : Christian Flammia

🔊 Listen to this