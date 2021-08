(AGENPARL) – gio 12 agosto 2021 MUSEI, NELLA PRIMA SETTIMANA DI AGOSTO A FERRARA PRESENZE A +70% RISPETTO AL 2020, +82% AL CASTELLO. SINDACO: “NUMERI PREMIANO LA CITTÀ E LA SUA OFFERTA”. ASSESSORE GULINELLI: “C’È VOGLIA DI CULTURA, ARTE E STORIA. LAVORIAMO A NUOVA PROGRAMMAZIONE”

Ferrara, 12 ago – E’ del 70 per cento l’incremento di accessi a mostre e musei a Ferrara dall’1 all’8 agosto 2021, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

“In un periodo certamente complesso per le città d’arte l’incremento di accessi registrato – dice il sindaco Alan Fabbri – dimostra che è forte la capacità attrattiva di Ferrara e della sua offerta culturale e turistica”. Per tutto agosto il Museo della Cattedrale, il Castello Estense, Palazzina Marfisa d’Este, il Nuovo Museo Schifanoia con il Civico Lapidario, Casa Ariosto confermano le aperture, con sette diverse esposizioni totali (al Castello sono tre le mostre visitabili, con le opere di Giovanni Boldini, Giovanni Battista Crema e, nel cortile, le sculture di Sara Bolzani e Nicola Zamboni). Nel complesso quest’anno, dall’1 all’8 agosto, si sono registrati 4.926 accessi, il 70% in più dello stesso periodo dell’anno scorso. Solo al Castello i visitatori sono stati 2.994, l’82 per cento in più dell’anno scorso. In forte incremento anche il dato degli ingressi a palazzo Schifanoia, che quest’anno conta sul nuovo allestimento e sulla nuova ala Quattrocentesca: 1.093 presenze, il 32% in più dell’anno scorso, sempre nel periodo citato.

“Ringrazio il presidente di Ferrara Arte Vittorio Sgarbi, l’assessore Marco Gulinelli e tutti i collaboratori che hanno lavorato e che stanno lavorando incessantemente per offrire al pubblico una ricchissima offerta culturale, premiata dai numeri. Numeri che ci motivano a fare sempre di più per valorizzare e promuovere gli elementi che fanno di Ferrara un’autentica capitale nell’ambito delle città d’arte”, dice il sindaco Fabbri.

“C’è voglia di cultura e c’è voglia di scoprire e riscoprire la bellezza di una città d’arte come Ferrara”, dice l’assessore Marco Gulinelli. “I numeri premiano il lavoro di tanti, confermano la bontà degli investimenti fatti e della programmazione realizzata – aggiunge – e dimostrano come, anche ad agosto, l’interesse del pubblico continui a rivolgersi ad arte, cultura, storia. Arte, cultura e storia che hanno in Ferrara un punto di riferimento e una destinazione molto apprezzata. Ringrazio chi sta collaborando alla costruzione di questi risultati. Risultati che sono un punto di rilancio e non di arrivo, stiamo infatti già lavorando a nuove mostre e appuntamenti, tra cui – tra le altre cose – l’inaugurazione, nei prossimi mesi, della nuova ala Trecentesca di palazzo Schifanoia e l’allestimento, al Padiglione di Arte contemporanea, dell’esposizione con le foto di Federico Fellini e firmate dal suo storico fotografo di scena Franco Pinna”.

Per prenotazioni: https://prenotazionemusei.comune.fe.it/

