Musei Civici di Cagliari: proroga mostre presso la Galleria Comunale e il Palazzo di Città

UBALDO BADAS PITTORE – I PENNELLI DI EUPALINOS

Galleria Comunale d’Arte

A cura di Efisio Carbone, Gaetano Lixi, Giorgio Pellegrini, Paolo Sanjust

SI ASPETTA LA LUNA – DIALOGHI TRA I COLORI DI EVA FISCHER

Palazzo di Città

a cura di Efisio Carbone e Alan Davìd Baumann

Alla Galleria Comunale d’Arte, nel salone centrale del primo piano, proroga sino al 14 novembre la mostra “Ubaldo Badas pittore – I pennelli di Eupalinos” racconta attraverso l’esposizione di una trentina di opere pittoriche un aspetto insolito della produzione dell’illustre personaggio cagliaritano conosciuto soprattutto per l’impronta modernista che seppe dare alla città di Cagliari con i suoi progetti architettonici. I dipinti realizzati da Badas, tutti ascrivibili al periodo a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, presentano al pubblico un aspetto più intimo che vede l’autore grande conoscitore della pittura, delle tecniche pittoriche dell’informale e di tutto ciò che si produceva a livello internazionale a quel tempo, evidenziandone la profonda cultura.

Anche la mostra “SI ASPETTA LA LUNA – dialoghi tra i colori di Eva Fischer”, allestita negli spazi del Palazzo di Città, sarà visitabile sino al 14 novembre 2021 dando così l’opportunità al pubblico di conoscere quest’artista dalla forte personalità, protagonista della grande Scuola Romana del Dopoguerra. Eva Fischer avrebbe compiuto 100 anni lo scorso 19 novembre 2020 e le 140 opere in mostra accompagnano il visitatore attraverso un viaggio nella storia culturale del secolo scorso, ma anche dentro la storia personale di un’artista e di una donna passata attraverso i dolori dell’Olocausto, della deportazione e che si salva in quel periodo tumultuoso che attraversa l’Italia negli anni delle leggi razziali e della Seconda Guerra Mondiale.

I Musei Civici di Cagliari che oltre alla Galleria Comunale d’Arte e al Palazzo di Città annoverano anche il Museo d’Arte Siamese “Stefano Cardu” sono aperti dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18 e ricorda che da lunedì 11 ottobre i musei rientrano in zona bianca pertanto la capienza consentita al pubblico è del 100%; l’ingresso è consentito esclusivamente alle persone munite di una delle certificazioni verdi COVID-19; nelle strutture museali è stata eliminata la distanza interpersonale di un metro.

