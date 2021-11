(AGENPARL) – mar 09 novembre 2021 MURO DI BERLINO, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): MONITO AFFINCHÈ CADANO TUTTI I MURI E CONFINI DEL MONDO

“32 anni fa la storia è cambiata. La storia dell’Europa unita ha preso una direzione che in pochi, nel 1989, avevano il coraggio di immaginare. Oggi siamo cittadini europei grazie a chi ha creduto in un sogno, a chi ha combattuto senza remore per non accettare che un limite imposto dall’uomo potesse separare famiglie, parenti, amici. È una lotta che chi, come me, è nato in una terra di confine conosce bene. Ma dalla caduta del muro di Berlino c’è ancora molto da imparare. Guai a dare queste conquiste per scontate, guai a permettere che vecchi revanscismi possano mettere in dubbio l’unità dell’Europa e di quei territori, ancora troppo pochi, che con somma fatica proprio sui confini ha costruito la pace dell’Europa”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano Pettarin.

🔊 Listen to this