(AGENPARL) – mer 25 maggio 2022 Muratella, Diaco (M5S): “Non prendiamo lezioni da nessuno, con noi spezzato sistema di affidamenti diretti: Ferraro si vergogni”

“Non prendiamo lezioni dal collega consigliere Rocco Ferraro sulla gestione del canile comunale di Muratella. La maggioranza di cui Ferraro fa parte si nasconde dietro un dito mentre la situazione del canile Muratella è al collasso: sappiamo che ci sarà una manifestazione e che c’è enorme preoccupazione fra le associazioni. L’amministrazione Raggi durante gli anni al governo della Capitale è riuscita a spezzare un sistema di affidamenti diretti, creato proprio dai partiti che ora amministrano Roma. Fatto sta che in sei mesi questa maggioranza ha fatto saltare per aria tutte le situazioni virtuose che noi avevamo contribuito a creare a Muratella e questo continuo dilapidare le best practices precedenti ha portato anche alla morte di un cane e a tanti altri eventi spiacevoli nel canile. Ferraro si vergogni e faccia mea culpa assieme ai suoi”.

Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino del Movimento 5 stelle, Daniele Diaco.

