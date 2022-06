(AGENPARL) – sab 18 giugno 2022 Municipio X, Ferrara (M5S): “La bellissima Fontana dello Zodiaco di Ostia torna nel degrado”

“Un fatto molto grave per noi e per il nostro litorale: andate a vedere in che stato hanno riportato la Fontana dello Zodiaco di Ostia. Un branco di incapaci è l’espressione giusta. Quando abbiamo vinto le elezioni quelli di prima (gli stessi che governano oggi) ci hanno lasciato il Belvedere di Ostia, conosciuto da tutti i romani, in uno stato pietoso. Poi con noi la fontana e i suoi bellissimi mosaici sono tornati a splendere. Lo sapete. Con Gualtieri e Falconi torna tutto come era prima. Tutto in putrefazione. Altro che sviluppo turistico del litorale, tante parole, zero fatti: denominazione Ostia, Lido di Roma? Candidatura di Ostia a Patrimonio dell’UNESCO? Solo parole. Ci sono tante cose per cui Gualtieri si dovrebbe vergognare, ma questa va oltre, tocca la carne viva di Ostia e un luogo del cuore per i romani. È la misura che dimostra che il litorale per questa nuova amministrazione è solo un peso. Qualcosa che sarebbe meglio non avere. Vergognatevi!”.

Cosi, in una nota, Paolo Ferrara, vice-presidente Assemblea Capitolina e Consiglierecapitolino M5S

🔊 Listen to this