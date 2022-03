(AGENPARL) – gio 10 marzo 2022 Municipio X, Ferrara (M5S): “Gualtieri snobba Ostia e il suo litorale e manca di rispetto ai suoi abitanti”

Roma, 10 marzo 2022 – “La via Ostiense chiusa al traffico per settimane. La Roma-Lido che, tra il passaggio e l’altro di un treno, ti cresce la barba. I lavori di riqualificazione e adattamento delle complanari della Cristoforo Colombo mai partiti perchè Gualtieri e la sua maggioranza hanno tolto irresponsabilmente i fondi previsti nella variazione di novembre. L’inesistente pacchetto di interventi turistici che il Campidoglio a trazione dem ha preparato per rilanciare il mare di della Capitale. Nessuna attenzione per Ostia, nessun rispetto per i cittadini che vi abitano. Gualtieri ha promesso fantomatiche rivoluzioni ‘acchiappa-voti’ che, nei fatti, sono rimaste solo nella sua immaginazione. Senza contare il caos che il Pd ha causato sul tema spiagge dopo aver bloccato i bandi pubblici e aver preso schiaffi dal Tar del Lazio. Spiace dirlo, ma se le cose stanno così forse è meglio tornare a parlare di Litorale Comune.

Lo dichiaro, in una nota stampa, il vicepresidente dell’Assemblea Capitolina e consigliere capitolino M5S Paolo Ferrara.