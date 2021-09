(AGENPARL) – mer 01 settembre 2021 MUNICIPIO VII. BATTAGLIA (PD): “ISTITUZIONI LOCALI OSTAGGIO DI CAMPAGNA ELETTORALE”

ROMA – “Spiace constatare in alcune foto che stanno girando su chat e social network come il Municipio VII sia diventato ostaggio della campagna elettorale della Signora Lozzi e del Signor Vivace. Manifesti di propaganda sono presenti nei corridoi del IV piano dello stabile istituzionale di Piazza Cinecitta’, luogo che dovrebbe essere casa di ogni cittadino e porta di accesso ai servizi, e non piuttosto il luogo dell’autopromozione elettorale di una specifica forza politica. Non si fa. Anzi non si è mai fatto. Chiediamo la rimozione dei manifesti e il rispetto senza tentennamenti delle Istituzioni”. Così in una nota Erica Battaglia della Direzione regionale del Pd

