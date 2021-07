(AGENPARL) – gio 15 luglio 2021 MUNICIPIO ROMA II – FABIANO: “CHIUSURA VIALE IPPOCRATE: OGGI SOPRALLUOGO CONGIUNTO PER L’AVVIO TEMPESTIVO DELLE POTATURE”.

“Questa mattinainsieme alla presidente Francesca Del Bello ci siamo assunti l’onere di fare da ponte tra le istituzioni preposte alla soluzione della vicenda di Viale Ippocrate completamente chiusa al traffico da venerdì scorso per dichiarata pericolosità degli alberi da parte del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale. Alla presenza del responsabile del Som dell’Ufficio giardini Claudio Damiani e del Comandante del Secondo Gruppo Parioli della Polizia Locale Paolo Bernardi, dopo un serrato confronto su competenze e modalità di intervento abbiamo ottenuto che gli interventi sulla messa in sicurezza degli alberi di Viale Ippocrate iniziassero oggi. Ricordo a tutti che questa situazione è stata determinata da tre fattori:

1) la strada non viene potata da più di 10 anni.

2) l’appalto Comunale sul verde verticale è andato in esecuzione solo a gennaio 2021, dopo 4 anni di stallo.

3) la potatura di Viale Ippocrate è stata bloccata ad aprileper l’entrata in vigore del nuovo regolamento Comunale sul Verde di Roma che inibisce qualsiasi potatura fino a novembreper permettere le nidificazione degli uccelli e un corretto ciclo vegetativo degli alberi.

Considerando che è prioritario garantire la sicurezza delle persone e dei luoghi, oggi si è giustamente trovato un corretto punto di mediazione tra i regolamenti e le reali esigenze dei cittadini .

Da oggi ai prossimi giorni verrà messa in sicurezza tutta l’alberata compresi gli alberi di Largo Marchiafava.

Per i prossimi mesi ho chiesto all’Ufficio Giardini di programmare gli interventi al fine di poter concordare con la Polizia Locale ed Atac chiusure e procedure meno drastiche ed emergenziali possibili, al fine di poter anche interessare i cittadini per tempo.

Seguirò personalmente le operazioni fino alla riapertura della strada. Chiedo agli abitanti e ai commercianti di Viale Ippocrate di collaborare il più possibile in questi giorni al fine di ottenere il miglior risultato possibile.

