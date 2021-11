(AGENPARL) – gio 04 novembre 2021 MUNICIPIO ROMA II: ELETTO IL PRESIDENTE DELL’AULA E NOMINATA LA GIUNTA

Del Bello: “Insieme al sindaco Roberto Gualtieri per la rinascita della città”

“Il nuovo Presidente del Consiglio Municipale è Gian Paolo Giovannelli eletto questa mattina nella prima seduta. Una persone di grande spessore e un politico di particolare esperienza che saprà guidare l’Aula con rigore e professionalità. Sarà affiancato dai due Vicepresidenti Monica Didò e Patrizio Di Tursi. A loro e a tutte le consigliere e i consiglieri l’augurio di buon lavoro”.

Così la Presidente del Municipio Roma II Francesca Del Bello che ha nominato anche la Giunta: Gianluca Bogino, Assessore alle Politiche sociali, Politiche giovanili e Pari opportunità; Valentina Caracciolo, Assessore ad Attività produttive e Mobilità; Rosario Fabiano, Assessore ad Ambiente e Sport; Emanuele Gisci, Vicepresidente e Assessore a Bilancio, Patrimonio, Personale e Decentramento; Paola Rossi, Assessora alla Scuola e ai Lavori pubblici; Fabrizio Rufo, Assessore alla Cultura e Università. Restano alla Presidente Francesca Del Bello le competenze in materia di Urbanistica.

“Saranno cinque anni di grande impegno e di lavoro costante – dichiara Del Bello – insieme al sindaco Roberto Gualtieri. Affronteremo le questioni ordinarie più complesse per migliorare la vivibilità nella nostra città, dai temi dei rifiuti, alla mobilità e alla manutenzione. Ma avremo anche lo sguardo puntato al futuro, con le importanti rigenerazioni urbane e i progetti con i fondi del Pnrr. Metteremo sempre al centro le persone con maggiori difficoltà migliorando e ampliando le politiche sociali e riorganizzeremo l’assetto amministrativo con le politiche di decentramento che prevedono più competenze e risorse ai Municipi. Abbiamo una grande responsabilità ma anche un’occasione imperdibile per la rinascita di Roma”.

Così in una nota la Presidente del Municipio Roma II Francesca Del Bello

La cura del nostro ambiente comincia con le piccole azioni:

🔊 Listen to this