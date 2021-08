(AGENPARL) – ven 06 agosto 2021 MUNICIPIO ROMA II: DUE TARGHE PER RICORDARE LE VITTIME DELLE MAFIE

Oggi alle ore 17.00 saranno inaugurate a villa Paganini le targhe riqualificate “Largo vittime di tutte le mafie” e “Viale Antonino Caponnetto”. Un’iniziativa del Municipio Roma II in partnership con il presidio di Libera Contro le Mafie “Roberto Antiochia”.

Un pomeriggio – si legge in una nota del Municipio – dedicato proprio a Roberto Antiochia, poliziotto romano ucciso dalla mafia in un agguato nel tentativo di proteggere il dirigente della squadra mobile Ninni Cassarà. Un momento per ricordare tutte le vittime innocenti della criminalità organizzata con gli interventi dei ragazzi e delle ragazze del campo estivo “E!State Liberi! San Lorenzo” organizzato dal presidio Libera Contro le mafie del II Municipio.

“Questo evento – dichiara la Presidente Francesca Del Bello – ha una rilevanza particolare perché la memoria, grazie al contributo dei più giovani e ai loro scritti, diventa una storia contemporanea, viva e forte negli adulti di domani”.

