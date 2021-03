(AGENPARL) – ven 19 marzo 2021 MUNICIPIO ROMA II – DEL BELLO: L’OPERA “FANTASIA IN PIAZZA” DELL’ARTISTA LEONARDO CRUDI A SAN LORENZO

“ L ’ opera di street art orizzontale assume il ruolo di dispositivo utile all’ organizzazione dello spazio pubblico, come risultato di un processo di partecipazione individuale e collettiva, sia nella creazione eseguita dall’ artista e dai cittadini che verranno coinvolti, sia nella fruizione che sar à lasciata alla fantasia degli abitanti – dichiara la presidente del Municipio Roma II, Francesca Del Bello – .

Il progetto si inserisce inoltre in un ampio percorso di interventi di riqualificazione del quartiere, finalizzato all’ utilizzo di spazi urbani pubblici a scopo sociale e alla realizzazione di aree pedonali, oasi temporanee e applicazione di tactical urbanism a partire dalla pedonalizzazione in corso di Piazza dei Sanniti (per poi raggiungere i quadranti Peligni-Tiburtina Antica-Corsi e in Via dei Bruzi-Anamari, nel parcheggio antistante il Borghetto dei Lucani) ” –

Il contesto

L ’ opera si inserisce in un contesto urbano caratterizzato da un continuo mutamento, snodo centrale dello storico quartiere San Lorenzo, vista la vicinanza con la scuola dell ’ infanzia e primaria A. Saffi, il Liceo N. Machiavelli, la Facolt à di Psicologia de L ’ Universit à La Sapienza, la Parrocchia di S. M. Immacolata. L ’ intervento viene inteso come mezzo di espressione per potenziare la relazione arte-cittadini-quartiere capace di ridurre la percezione che essere cittadini significhi mera sopravvivenza urbana, in un distretto sempre pi ù dedicato al solo intrattenimento. Come atto di urbanismo tattico, il progetto “ Fantasia in piazza ” intende pacificare il conflitto che destituisce il cittadino dal proprio ruolo e lo confina ad ospite nel proprio spazio vitale: ripensare la Piazza, non come luogo isolato ma come elemento urbano inserito in un pi ù ampio progetto di restituzione del quartiere ai suoi abitanti. L ’ opera di street art orizzontale proposta da Leonardo Crudi è da leggersi quindi come risultato di un processo di partecipazione collettiva (sia nella creazione che sar à eseguita dall’ artista e dai cittadini che verranno coinvolti, sia nella fruizione che sar à lasciata alla fantasia degli abitanti) per la produzione di un nuovo spazio urbano aperto a tutti.

L ’ artista Leonardo Crud i, a cui è stato affidato l ’ intervento, ha profonda conoscenza di San Lorenzo, dove vive e ha una sede del suo studio, oltre ad essere stato pi ù volte coinvolto nelle iniziative del quartiere promosse dalla rete della Libera Repubblica di San Lorenzo (una rete informale rappresentata da spazi sociali come Communia, Esc Atelier, Nuovo Cinema Palazzo, con l ’ ANPI San Lorenzo e associazioni come Atletico San Lorenzo, Il Grande Cocomero, La Gru – Germogli di Rinascita Urbana ).

Elemento distintivo del progetto è infatti il sostegno di questa rete territoriale articolata e gi à sperimentata negli anni, che connette cittadini, spazi sociali e associazioni, scuole, in dialogo con l ’ amministrazione pubblica. Il Il Municipio si pone come interlocutore e mediatore di istanze partecipative frutto del confronto diretto con la cittadinanza. La scelta stessa di co-progettare l ’ opera con La Libera Repubblica di San Lorenzo (LRSL) incarna l ’ intenzione di rappresentare la pluralit à delle voci che operano come osservatorio dei cambiamenti sociali e politici del territorio, promuovendo proposte di miglioramento e mitigazione a valere sul diritto alla citt à . Come spiegano le/gli attiviste/i della rete, “ La trasformazione dello spazio urbano, attraverso nuove pedonalizzazioni, aree verdi e luoghi dedicati al gioco, allo sport e alle pi ù diverse attivit à a cielo aperto, soprattutto in un periodo di grave emergenza sanitaria, costituisce anche uno strumento di azione sulle disparit à socioeconomiche che caratterizzano le citt à contemporanee. Il diritto allo spazio e al verde pubblico guida da anni le nostre iniziative civiche e politiche. ”

Dopo l ’ inaugurazione, che si svolger à i primi giorni di Aprile, la piazza prender à vita grazie alle numerose iniziative che saranno messe in campo nel tempo dalle associazioni presenti nel quartiere. L ’ Opera è realizzata con il sostegno della Regione Lazio – Avviso Lazio Street Art Legge regionale 27 dicembre 2019 n.28-art.7-commi 66-67-68″.

Biografia di Leonardo Crudi

Leonardo Crudi nasce a Roma nel 1988. Autodidatta, all ’ et à di 13 anni scopre il mondo dei graffiti. Questa sua prima formazione di “ strada ” gli insegna a costruire immagini bidimensionali e ad associare i colori, portandolo anche a sviluppare interesse per una rappresentazione in bilico tra astrazione e figurazione. A partire dal 2012, si dedica alla produzione delle sue prime opere su carta, ispirate, per gli elementi geometrici, al lettering dei graffiti e, per la resa realistica delle figure, alle inquadrature del cinema neorealista italiano. Sceglie come mezzi espressivi la penna a sfera e gli smalti, coniugando il tratto grafico verticale con campiture geometriche di colore uniforme. Dal 2014, approfondisce la lezione di Renato Mambor (1936-2014); perfeziona cos ì la bidimensionalit à spaziale e introduce nelle composizioni sagome di lavoratori. Nel 2015, si dedica allo studio del cinema d ’ avanguardia sovietico, restando influenzato dal “ montaggio delle meraviglie ” di Ė jzen š tejn. Successivamente, si rivolge alle avanguardie pittoriche e fotografiche del Suprematismo, Costruttivismo e Futurismo russo, e rielabora le lezioni di Rod č enko, El Lissitzky e Malevi č . Lo attrae la possibilit à di unire astrazione e figurazione in un linguaggio capace di veicolare contenuti etici e politici. Nella sua visione, essere artisti significa impegnarsi attivamente per la trasformazione della societ à contemporanea. Da alcuni anni si dedica alla realizzazione di una serie di manifesti per il progetto “ cinema e poesia ”, dedicato ai film d ’ avanguardia e alla poesia italiana, diffuse poi nella citt à di Roma, come opere d ’ arte urbana. Nel 2018 prende parte all ’ Outdoor Festival presso MACRO Testaccio a Roma. Nel 2019 partecipa al documentario di Giuseppe Sansonna “ Ombre Elettriche ” commissionato dal programma Art Night di Rai 5 e prende parte con una residenza d ’ artista al progetto Atelier del Museo MACRO di Roma. Nel luglio 2020 realizza, con Elia Novecento, i murales “ Anna Magnani ” e “ Pier Paolo Pasolini ” nel quartiere romano Casal Bernocchi per il programma di rigenerazione urbana Culturalize Yourself. Leonardo Crudi ha esposto in mostre personali e collettive in spazi istituzionali e privati in Italia e all ’ estero ( [ http://www.leonardocrudi.com/ | www.leonardocrudi.com ] ).

Fantasia in piazza

Un ’ opera ideata e realizzata da Leonardo Crudi

Promossa da: Municipio Roma II

Con il sostegno di: Regione Lazio – Avviso Lazio Street Art

Legge regionale 27 dicembre 2019 n.28-art.7-commi 66-67-68

Curatela artistica: Libera Repubblica di San Lorenzo (ANPI San Lorenzo, Atletico San Lorenzo, Communia, Esc Atelier, Il Grande Cocomero, La GRU – Germogli di rinascita urbana, Nuovo Cinema Palazzo)

