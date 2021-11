(AGENPARL) – lun 08 novembre 2021 MUNICIPIO ROMA II – DEL BELLO/FABIANO: SCIOPERO AMA, SERVE NUOVO CONTRATTO E PIANO INDUSTRIALE

“Oggi lunedì 8 novembre è in corso uno sciopero dei lavoratori di Ama su tutto il territorio cittadino. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati per il rinnovo del contratto nazionale relativo al comparto lavoratori igienico ambientali. Non possiamo che augurarci un esito positivo della contrattazione tra governo e parti sociali”.

È quanto dichiarano la Presidente del Municipio Roma II Francesca Del Bello e l’Assessore all’Ambiente Rino Fabiano.

“Auspichiamo che i sindacati, le parti politiche e aziendali possano lavorare velocemente nella direzione intrapresa dal Sindaco Gualtieri, verso un nuovo contratto di servizio e un piano industriale per Roma Capitale che ridistribuisca immediatamente la giusta proporzione di operai e di mezzi funzionanti atti a pulire le strade della nostra città.

I contratti e le relative erogazioni corrette dei servizi – conclude la nota – sono la base della vera tutela della nostra città e dei nostri concittadini”.

Così in una nota la Presidente del Municipio Roma II Francesca Del Bello e l’Assessore all’Ambiente Rosario Fabiano

La cura del nostro ambiente comincia con le piccole azioni:

🔊 Listen to this