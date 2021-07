(AGENPARL) – gio 15 luglio 2021 MUNICIPIO ROMA II – DEL BELLO E CAMELLINI: “DONNE D’ESTATE: NEL MUNICIPIO ROMA II UNA RASSEGNA TEATRALE DEDICATA ALLE DONNE”

“La rassegna teatrale gratuita promossa dal Municipio Roma II, all’interno della rassegna culturale organizzata in collaborazione con l’E-State Insieme municipale, dal 12 al 25 luglio è dedicata alle donne.

Una proposta culturale che il Municipio Roma II ha voluto promuovere sostenendo le associazioni teatrali iscritte all’Albo delle associazioni culturali del nostro Municipio molto provate dalla pandemia.

Il calendario è condiviso con gli operatori dell’E-State Insieme che coprono diversi luoghi del nostro Municipio che hanno deciso di collaborare mettendo a disposizione gratuitamente sia i loro luoghi per realizzare la rassegna teatrale e sia proponendo attività legate alle donne. Una scelta, quella di legare la rassegna culturale al femminile, che vuole mettere al centro dei pensieri della cittadinanza la necessità di stabilire un equilibrio tra i generi basato sul rispetto e la condivisione.

Dal Flaminio a San Lorenzo, attraversando tutto il territorio, nelle arene e negli spazi della cultura le donne sono protagoniste, registe, sceneggiatrici e attrici per dare voce al punto di vista femminile attraverso l’arte.

Proposte di qualità per divertirsi, riflettere e tornare finalmente al teatro tra un omaggio a Mia Martini, uno spettacolo sull’anoressia e tante altre proposte.

Per combattere le discriminazioni e per raggiungere l’obiettivo delle pari opportunità servono tante politiche, azioni sostanziali e simboliche, ma l’arte è altrettanto importante perché ha il potere immenso di aprire le menti e di cambiare la società a livello educativo e culturale”.

Così in una nota la Presidente Francesca Del Bello e l’Assessora alla Cultura Arianna Camellini del Municipio Roma II.

La cura del nostro ambiente comincia con le piccole azioni:

🔊 Listen to this