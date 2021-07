(AGENPARL) – ven 09 luglio 2021 MUNICIPIO ROMA II – DEL BELLO: “DAL CAMPIDOGLIO NESSUNA TRASPARENZA. COMMISSIONE SU VILLA GLORI ESCLUDE IL MUNICIPIO”.

“Veniamo a conoscenza oggi dalle numerose associazioni che operano sul territorio, che mercoledì mattina c’è stata la commissione su Villa Glori per fare chiarezza sui massivi abbattimenti effettuati ad Aprile e a Giugno e che hanno lasciato la villa in uno stato di desolazione ed i cittadini estremamente interdetti.

Ennesimo grave vizio di trasparenza e di carenza di comunicazione verso l’ente di prossimità che non ha ricevuto né notifica né invito di partecipazione. Come può il Municipio svolgere la funzione di controllo degli interventi, di tutela del territorio e dei cittadini, se lo si continua a non includere nei processi?

Il decentramento amministrativo, con conseguente revisione degli ambiti e delle funzioni di competenza, è necessario per gestire i territori in cui si opera e non è più procrastinabile”.

Così in una nota la Presidente del Municipio Roma II Francesca Del Bello

La cura del nostro ambiente comincia con le piccole azioni:

🔊 Listen to this