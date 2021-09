(AGENPARL) – mar 07 settembre 2021 MUNICIPIO ROMA II: CULTURA, MUSICA E VISITE GUIDATE AL FORTE ANTENNE

Del Bello: “Un Forte sempre aperto per riscoprire un angolo nascosto della storia di Roma”

Da giovedì 9 settembre le cittadine e i cittadini potranno visitare quotidianamente Forte Antenne. Uno dei 15 Forti di Roma, situato nel quartiere Trieste-Salario all’interno di villa Ada, torna ad essere un luogo vivo con visite guidate, eventi culturali, musica e intrattenimento.

L’iniziativa nasce per volontà del Municipio Roma II che ha inserito questa particolare location tra gli eventi dell’estate municipale e che in questi anni aveva già organizzato incontri con la cittadinanza – insieme all’Associazione Forti e al Gruppo Archeologico Romano – per riscoprire questo particolare sito architettonico, storico, archeologico e ambientale del territorio.

“Con l’Estate Municipale abbiamo voluto rendere stabile e non più saltuaria l’apertura del Forte”, dichiara la Presidente Francesca Del Bello. “Un primo risultato importante dopo aver chiesto ed ottenuto l’affidamento del Sito da parte del Dipartimento patrimonio. Ora Forte Antenne, l’unico Forte di proprietà comunale dei Forti militari presenti a Roma, sarà vissuto con iniziative culturali fino al 31 ottobre. L’obiettivo futuro – annuncia la Presidente – sarà quello di un Forte sempre aperto, che con i fondi del Pnrr potrà essere ristrutturato per rendere fruibili tutti gli ambienti interni e per riqualificare l’area circostante. Intanto – conclude Del Bello – da oggi, con il rilascio dell’agibilità, possiamo ammirare questo angolo nascosto della città in piena sicurezza e vivere momenti culturali e di svago in un posto magico per la prima volta in assoluto”.

Le attività, curate dall’Associazione APS Il Condominio, prevedono performance musicali, installazioni artistiche, tour storici con un primo evento di apertura dedicato agli amanti del Jazz.

La storia di Forte Antenne

Nel 1882 i Savoia decisero di costruire Forte Antenne sulle rovine della città di Antemnae che oltre 2500 anni prima fu fondata dagli dagli Antemnati, una popolazione dalle origini leggendarie. Romolo riuscì a sconfiggerli nell’ambito del celebre “Ratto delle Sabine”. La città fu presa d’assalto ed occupata, portando Romolo a celebrare la sua più grande ovatio. I Savoia edificarono il castello per difendere Roma, capitale da 6 anni. Forte Antenne diventò bastione difensivo nord della nuova Urbe e fu usato militarmente fino alla seconda guerra mondiale. Oggi nel 2021 riapre i suoi gloriosi cancelli, per ospitare arte, cultura, musica in 25.000 metri quadri di magia.

