(AGENPARL) – gio 30 settembre 2021 > MUNICIPIO ROMA II – CAMELLINI: “PRESTO OPERATIVO IL NUOVO CENTRO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PER IL MUNICIPIO ROMA II IN VIA GOITO N. 35″

> Roma Capitale e il Municipio Roma II non hanno voluto rinunciare alla presenza del Centro Orientamento al Lavoro di riferimento per il territorio e sono riusciti individuare una sede capitolina adeguata ad ospitare un servizio così importante per chi desidera orientarsi nella ricerca di un lavoro. Ancora di più oggi, dopo la crisi innescata dalla pandemia, è stato una priorità.

> A seguito della richiesta dell’Assessorato allo Sviluppo economico e Lavoro di Roma Capitale di disporre nel Municipio di una sede più ampia per il Centro di Orientamento al Lavoro, infatti, la Giunta del Municipio Roma II si è adoperata per reperire spazi adeguati per accogliere l’utenza e migliorare il servizio, anche modificando la logistica degli spazi interni e l’organizzazione funzionale delle persone.

> []Il percorso, avviato nel maggio dello scorso anno, si è ora felicemente concluso e presto sarà operativo il C.O.L. nei locali al primo piano dello stabile della centralissima Via Goito n. 35, messi a disposizione dal Municipio e debitamente allestiti per garantire l’accessibilità alle persone disabili o con difficoltà motorie.

> I C.O.L. offrono un servizio gratuito di informazione e orientamento rispetto al mercato del lavoro pubblico e privato, che offre agli utenti:

> – libera consultazione da parte degli utenti della stampa specializzata, delle offerte di lavoro, dei corsi di formazione e di specializzazione;

> – sostegno e collaborazione nella stesura del curriculum vitae;

> – colloqui di orientamento mirati per la realizzazione di un progetto professionale personalizzato;

> – seminari tematici e formazione sulle tecniche di ricerca del lavoro;

> – supporto alla creazione di impresa nella definizione dell’idea imprenditoriale, nell’analisi di mercato, e nell’individuazione di agevolazioni e finanziamenti per chi sceglie di “mettersi in proprio”.

> Il C.O.L. Termini – Via Goito fa parte della Rete dei tredici Centri di Orientamento al Lavoro e svolgerà nell’ambito della Rete integrata dei Servizi dell’impiego un servizio di orientamento al lavoro di 1° e di 2° livello. Roma Capitale ha proceduto a una nuova articolazione organizzativa della Rete C.O.L. per il potenziamento della collaborazione con le sedi presenti nei Municipi.

