Municipio IX, Ferrara (M5S) – Canale (LcR): "Dichiarazioni shock dell'assessora Tranquilli, servizi primari vanno garantiti a prescindere dall'inceneritore"

Roma, 16 maggio 2022 – “Quanto dichiarato dall’assessora alle Periferie politiche giovanili e Partecipazione Loredana Tranquilli a proposito del termovalorizzatore a Santa Palomba è di una gravità inaudita.

La Tranquilli sembrerebbe quasi avallare una sorta di inquietante ‘baratto’ tra le istituzioni capitoline e i cittadini: voi vi beccate l’inceneritore accanto alle vostre case e, in cambio, sarete ‘ricompensati’ a titolo di indennizzo con nuove fognature e illuminazioni.

Affermazioni pesanti e inconcepibili, dal momento che i servizi primari ed essenziali andrebbero garantiti a prescindere e senza necessità di farne oggetto di oscuri e deprecabili compromessi.

Forse all’assessora Tranquilli gioverebbe fare un ripasso di buona amministrazione e rivedersi ciò che ha fatto la precedente consiliatura M5S sul territorio: l’attivazione di delibere e azioni volte a rendere servizi primari quali l’acqua potabile a Monte Migliore, Trigoria Torretta, Tor Pagnotta Bel poggio Casale Bicocca, nonche’ l’importante lavoro del collettore fognario a Vitinia sono solo alcune delle opere primarie fornite a un territorio vessato da anni di disastrosa mal gestione.

L’assessora non ha compreso un concetto elementare: la salute dei cittadini e la tutela dell’ambiente non possono e non devono essere oggetto di scambio.

E la nostra battaglia all’ecomostro voluto da Gualtieri va proprio nella direzione di salvaguardare i cittadini da ogni tipo di ignobile speculazione su un diritto garantito dall’articolo 32 della Costituzione”.

Lo dichiarano, in una nota, il vicepresidente dell’Assemblea Capitolina e consigliere capitolino M5S Paolo Ferrara e la consigliera LcR del Municipio IX Carla Canale.

