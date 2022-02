(AGENPARL) – ven 18 febbraio 2022 Municipio II, Diaco-Gagliassi: “Maggioranza respinge riqualificazione Villa Massimo”

“Da anni sul parco di Villa Massimo insistono manufatti edilizi abusivi, abbandonati all’incuria e al degrado. Per porre fine allo scempio, il Movimento 5 Stelle del Municipio II ha presentato ieri un odg in consiglio che impegnava la Presidente e l’Assessore competente a procedere con urgenza all’abbattimento delle strutture illegali.

Dopo nove anni di immobilismo politico e amministrativo, si restituirebbe così ai cittadini una completa fruizione di Villa Massimo, e sarebbe un ottimo punto di partenza per ulteriori progetti di riqualificazione. Il Municipio ha le competenze e i finanziamenti per farlo.

La maggioranza ha però respinto la nostra proposta con un voto di astensione: così ancora una volta i cittadini vengono privati delle loro aree pubbliche per colpa di una volontà politica.

Nonostante l’amarezza, come Movimento 5 Stelle non ci arrendiamo, anche perché Villa Massimo è stata riaperta grazie all’Amministrazione Raggi ed è un cammino che va proseguito. Continueremo la nostra battaglia sia in Municipio che in Campidoglio”.

Così in una nota Daniele Diaco, consigliere capitolino M5S e vicepresidente della commissione Ambiente, ed Elisabetta Gagliassi, capogruppo M5S al Municipio II.

