MUNICIPIO I, POLITI – VELOCCIA (LEGA): PASSATA MOZIONE DELLLA LEGA PER ACQUISTARE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'.

Roma, 30/4/2020 – “Questa mattina dal Consiglio del Municipio I è stata votata all’unanimità una mozione per impegnare il Presidente Alfonsi ad incrementare economicamente gli sforzi sostenuti dal Miur, individuando le famiglie del territorio con difficoltà e provvedendo all’acquisto di apparecchiature informatiche.

Questa mozione, che vede come prima firmataria la Lega, vuole rispondere alla nuova reale sfida che le famiglie stanno affrontando a causa dell’emergenza Covid. L’attività didattica ormai è esclusivamente fornita attraverso le piattaforme telematiche, risulta dunque essenziale per poter garantire a tutti gli studenti il diritto all’istruzione, fornire assistenza a tutte le famiglie che lo necessitano e per le quali i fondi del Miur non sono bastati. Riteniamo anche importante che il Municipio accerti la disponibilità di risorse economiche per assistere gli Istituti Comprensivi che facciano richiesta di ulteriore strumentazione didattica.

La solidarietà verso i cittadini, in tutte le sue forme: aiuti alimentari, medicinali a domicilio, sostegno psicologico, fornitura di apparecchiature digitali è a nostro avviso il vero propellente per permettere alle migliaia di famiglie che si sono trovate in difficoltà economiche di risollevarsi e affrontare con coraggio le prossime fasi dell’emergenza”.

Lo dichiarano in una nota congiunta Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea Capitolina e Marco Veloccia capogruppo Lega in Municipio I.

