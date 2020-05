(AGENPARL) – mar 05 maggio 2020 MUNICIPIO I, POLITI – BORDONI – VELOCCIA (LEGA): LA MAGGIORANZA BOCCIA GLI AIUTI AI COMMERCIANTI.

Roma, 5/5/2020 – “Oggi abbiamo presentato, nella commissione commercio del Municipio Roma 1, una mozione a sostegno delle imprese commerciali presenti sul territorio del Municipio I, purtroppo non abbiamo avuto il sostegno del M5S né tantomeno del PD, proprio gli stessi che si sono sempre dichiarati dalla parte dei lavoratori, ma solo a parole e ovviamente non nei fatti.

Nel territorio del I Municipio sono presenti circa il 70% delle attività commerciali e artigianali di tutta Roma. Queste attività rivestono una importanza fondamentale per tutto il tessuto economico e commerciale della città, contribuendo in maniera determinante al PIL cittadino e quindi a mantenere un livello occupazionale accettabile per il lavoro.

Proprio a seguito delle difficoltà create dall’emergenza Covid abbiamo ritenuto opportuno sottoporre alla commissione competente alcune proposte da mettere in campo il prima possibile. Molti commercianti ci hanno spiegato quali sono le principali difficoltà che stanno affrontando, perciò per andargli incontro e permettergli di rimettersi in carreggiata abbiamo chiesto la cancellazione per tutto il 2020 della COSAP e della CIP, di aumentare del 50% gli spazi ammessi per occupazione di suolo pubblico, di sostenere con un ingente investimento economico il pagamento degli affitti commerciali. Avremmo, altresì, voluto l’apertura di un tavolo con ACEA per dilazionare il pagamento delle utenze commerciali. Tutte queste proposte, e altre ancora, ci sembrano le più adeguate se si intende veramente incentivare il rifiorire del commercio nelle zone dei Centro Storico. Ma la maggioranza ha bocciato le nostre proposte. Non riusciamo a capire come M5S e PD intendano sostenere concretamente e senza falsa retorica l’anima commerciale del nostro territorio, le cui complicazioni a caduta stanno travolgendo migliaia di lavoratori e famiglie”.

Lo dichiarano in una nota Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea Capitolina, Davide Bordoni, consigliere Lega e Segretario d’Aula e Marco Veloccia capogruppo Lega in Municipio I.

