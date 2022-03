(AGENPARL) – lun 21 marzo 2022 Municipio I, M5s: “Istituire una Commissione speciale sulle condizioni di vita nei rioni”

Roma, 21 marzo 2022 – “La zona Esquilino, Termini e Castro Pretorio, definita la ‘Porta di Roma’, è ancora oggi percepita come una delle zone più pericolose da romani e turisti. Federica Festa, consigliera del M5s al Municipio I, con l’appoggio del resto dell’opposizione, Fdi, Azione e Lega, presenterà alla maggioranza in Municipio una delibera di sua iniziativa per richiedere l’istituzione di una Commissione speciale che affronti in marzo maniera dedicata i problemi di degrado, prostituzione, droga, sicurezza in generale e acqua che affliggono da anni questi rioni dal grande valore storico, ma per i quali c’è bisogno di una forte spinta al rilancio. Il grido di dolore dei tanti residenti, commercianti, turisti non può rimanere ancora inascoltato, così come la richiesta di sostegno necessario a chi è senza fissa dimora. Giovedì la proposta verrà discussa in consiglio municipale. I Gruppi del M5s in Municipio I e in Assemblea Capitolina auspicano che la proposta di delibera sia approvata e che si aprano subito i lavori per migliorare le condizioni di vita dei rioni”.

Così in una nota i gruppi del Movimento 5 stelle in Assemblea Capitolina e al Municipio I.