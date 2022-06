Mugello. Settimana nel segno delle competizioni ciclistiche

(AGENPARL) – ven 10 giugno 2022 Buon pomeriggio

SETTIMANA SPORTIVA IN MUGELLO: BICI PROTAGONISTE

Trofeo Unione Montana Comuni del Mugello e Meeting Regionale su Strada

Uno si è corso sui tornanti del Mugello Circuit, l’altro si correrà sulle strade del Mugello.

Uno ha già i vincitori, l’altro ce li consegnerà domenica 12 giugno

Si tratta rispettivamente delle gare a cronometro esordienti per il Trofeo Tommaso Cavorso e le due per allievi (maschi e femmine) del Trofeo Unione Montana Comuni del Mugello, con relativa assegnazione dei titoli toscani, che si sono svolte all’Autodromo del Mugello e del 10° Memorial Franco Ballerini che si correrà domenica 12 maggio dalle 10.00 presso il Ciclodromo Gastone Nencini in località Andolaccio a Barberino di Mugello.

