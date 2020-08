MTUR APOIA RETOMADA DE EVENTOS TURíSTICOS E CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL

(AGENPARL) – BRASILIA (BRASIL), mer 26 agosto 2020 RETOMADA

Representantes do setor foram recebidos pelo ministro Marcelo Álvaro, que destacou os esforços da Pasta para favorecer a recuperação de atividades nas áreas

Por André Martins



Reunião abordou medidas para a retomada de ações culturais e turísticas no DF. Crédito: Roberto Castro/MTur

A adoção de medidas que favoreçam a retomada do mercado de eventos culturais, sociais, turísticos e corporativos foi o assunto de reunião nesta terça-feira (25.8), em Brasília, entre o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, a secretária de Turismo do Distrito Federal, Vanessa Mendonça, e representantes do segmento na capital federal.

O encontro marcou a entrega de um documento com pleitos do ramo, como um planejamento voltado ao reinício de atividades e acesso a crédito. O ministro garantiu apoio à causa e recomendou a busca pelo Selo Turismo Responsável – Limpo e Seguro, disponibilizado pelo Ministério do Turismo, que indica o cumprimento de requisitos de higiene e limpeza para a prevenção do novo coronavírus.

Álvaro Antônio defendeu empenho pela retomada de serviços com os devidos cuidados. “O setor de eventos já está contemplado nesse Selo. O turismo não é o vilão dessa história, desde que obedeça aos protocolos de biossegurança, construídos junto com a Anvisa. Isso pode ser inserido num movimento nacional em favor da retomada”, sustentou.

A secretária Vanessa Mendonça agradeceu a disposição do ministro e manifestou otimismo quanto à retomada do setor a partir da adoção de protocolos de biossegurança. “A ABIH-DF já adotou o selo do MTur e vários outros setores do DF também têm aderido. Nós precisamos avançar, estamos falando de milhares de trabalhadores envolvidos”, conclamou.

Quanto ao crédito, o ministro sugeriu a habilitação do Banco de Brasília (BRB) para operar recursos do Fundo Geral de Turismo (Fungetur), que disponibiliza um total de R$ 5 bilhões a modalidades como capital de giro. Atualmente, 17 agentes financeiros de todo o país já concedem financiamentos por meio do Fungetur, e um edital lançado pela Pasta prevê o credenciamento de novas instituições.

Também participaram do encontro os secretários nacionais de Atração de Investimentos, Parcerias e Concessões do Ministério do Turismo, Lucas Fiuza, e de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo do MTur, William França, além de Jorge Luiz Silva, Virgínia D´arc e Marconi Ramos, produtores de eventos no Distrito Federal.

PREVENÇÃO – O Selo Turismo Responsável busca auxiliar a retomada de atividades do setor no país, seguindo requisitos de biossegurança. (Clique aqui para mais informações) O MTur publicou protocolos sanitários recomendados a 15 atividades turísticas que integram o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), além de um conjunto de orientações a visitantes.

Fonte/Source: http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13722-mtur-apoia-retomada-de-eventos-tur%C3%ADsticos-e-culturais-no-distrito-federal.html