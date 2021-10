(AGENPARL) – lun 25 ottobre 2021 MPS: GIACOMONI (FI), PESANTE EREDITÀ DEL PASSATO PESA SU PRESENTE E FUTURO

“Errori a “Monte”, necessario correggerli a valle. La vicenda Mps – Unicredit paga una malagestione reiterata negli anni di certa politica di sinistra, uscire dall’empasse non è semplice, ma doveroso, stiamo parlando di un marchio storico, che va salvaguardato. Si tratta della banca più antica d’Italia, ma anche della più politicizzata. L’eredità è pesante: è stata una banca ad uso e consumo di una parte politica, ma i suoi costi e le sue inefficienze sono ricaduti su tutti contribuenti, ossia, sulla collettività. Non possiamo certo accettare che questo accada di nuovo, ci sono in ballo migliaia di posti di lavoro e il futuro di Siena, della Toscana e del sistema bancario italiano. Il faro di questa operazione deve essere ben chiaro: difendere il risparmio degli italiani e gli interessi nazionali, salvaguardare gli equilibri del sistema bancario-finanziario italiano e i rapporti con l’Europa. Il Governo Draghi eredita dal passato l’intricata vicenda del Monte dei Paschi, ma questo non lo esime dal dover far luce su tutti gli aspetti ed i costi di questa operazione, ponderando ogni singolo passaggio e ogni singolo attore coinvolto. Ci fidiamo di questo Governo, che abbiamo fortemente voluto, ed è per questo che siamo convinti che il dossier debba essere discusso in Parlamento e debba tornare in Consiglio dei ministri, dove, grazie alla competenza degli attuali ministri ed anche all’autorevolezza del Presidente Draghi, sarà trovata la soluzione migliore nei tempi giusti per la salvaguardia degli interessi dell’Italia e degli italiani”, lo dichiara in una nota il deputato Sestino Giacomoni di Forza Italia, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro e presidente della Commissione di vigilanza su CDP.

