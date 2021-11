(AGENPARL) – mar 02 novembre 2021 MPS: GIACOMONI (FI), FIDUCIA IN DRAGHI, CONTRIBUENTI NON POSSONO PAGARE ERRORI DEL PASSATO

Roma, 2 novembre 2021 – “Sono d’accordo con quanto dichiarato oggi in audizione dal direttore generale del Tesoro, Rivera, sul fatto che non è ipotizzabile la permanenza dello Stato sine die nel capitale di MPS, anche perché l’Italia ha già in Cassa depositi e prestiti una ‘banca’ nazionale di promozione”. Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro e presidente della Commissione di vigilanza di CdP. “MPS – continua – oltre ad essere la banca più antica è stata anche la più politicizzata. Purtroppo l’intreccio tra la banca ed un partito è andato avanti fino a pochi giorni fa, basti vedere il mix tra nomi e nomine, tra un ex ministro del Tesoro che da deputato si dimette per diventare presidente dell’unica banca ammessa a trattare l’acquisto del MPS e il segretario del suo stesso partito che si candidata proprio nel collegio di Siena. Stranamente una volta eletto salta l’accordo e MPS viene abbandonata al suo destino. “A pensar male si fa peccato ma spesso si indovina.” Dopo 4 anni trascorsi inutilmente tra Gentiloni, Conte 1 e Conte 2 ora il cerino torna nelle mani dell’attuale presidente del Consiglio. Siamo fiduciosi – aggiunge Giacomoni – che Draghi, grazie alla sua competenza e alla sua autorevolezza, e considerata la dimensione economica e la portata politica, riporterà il dossier MPS sul tavolo del Consiglio dei ministri, tagliando definitivamente l’intreccio perverso tra PD e MPS, per individuare una soluzione che salvaguardi i lavoratori, le loro famiglie, i risparmi ed anche i contribuenti italiani, che non possono continuare a pagare gli errori del passato”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this